Barracuda lanceert nieuwe CloudGen Firewall

Barracuda heeft de achtste versie van CloudGen Firewall aangekondigd, met een aantal nieuwe functies waaronder verbeterd SD-WAN-beheer en betere bescherming van multicloud-omgevingen.

Barracuda meldt in een persbericht dat de nieuwste versie van CloudGen Firewall onder meer een API voor automatisering heeft, waarmee de uitrol van cloudmigraties volledig geautomatiseerd kan gebeuren. Ook komt er volledige automatisering van VPN-verbindingen over meerdere cloudproviders. Daarbij zijn de VPN-prestaties 50 procent sneller, en zijn de prestaties van cloud-netwerken zelfs verdubbeld. Toepassingen die direct vanuit de cloud worden gehost zijn ook geoptimaliseerd.

Stefan van der Wal, Pre-sales Consultant bij Barracuda, noemt de release de grootste verbetering sinds jaren. Zo is de interface compleet vernieuwd, wat onder andere de configuratie eenvoudiger maakt. “Dat is volledig in lijn met ons streven om het leven van IT’ers makkelijker te maken. Daarnaast zorgen nieuwe API’s ervoor dat de CloudGen Firewall ook zeer geschikt is voor software-defined infrastructuur, dankzij nieuwe mogelijkheden voor automatische VPN’s”, aldus Van der Wal.

Beheer van SD-WAN

Verder is er een nieuw dashboard voor een overzicht van het gehele SD-WAN met gegevens over het netwerk. Bovendien is de CloudGen Firewall nu geïntegreerd met Azure Virtual WAN. Daardoor zijn Central Management, Zero Touch Deployment en ondersteuning voor Office 365 vWAN beschikbaar. Op die manier kunnen cloud-applicaties volgens Barracuda zo goed mogelijk presteren.

Alain Luxembourg, regional director Benelux voor Barracuda, legt uit dat het beheer van SD-WAN behoorlijk complex kan zijn. Bij veel SD-WAN-producten zou het uitrollen dagen kosten. Bovendien kunnen er zwakke punten ontstaan als ze niet correct zijn geconfigureerd. “De Barracuda CloudGen Firewall is een alles-in-één SD-WAN oplossing die nauw geïntegreerd is met public cloud infrastructuur. Het biedt organisaties de beveiliging en de connectiviteit die ze nodig hebben, in combinatie met automatiseringsmogelijkheden.”