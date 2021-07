Colt introduceert SD WAN Remote Access voor hybride werken

Colt Technologies Services lanceert SD WAN Remote Access. Deze oplossing, die samen met SASE-specialist Versa Networks is ontwikkeld, moet medewerkers van bedrijven beveiligde toegang bieden binnen het hybride werken.

De dienst SD WAN Remote Access van Colt richt zich specifiek op die bedrijven die het hybride werken als stadaard willen omarmen. De dienst biedt bedrijven de mogelijkheid werknemers op afstand volledig beveiligd toegang te geven op de bestaande (SD WAN) netwerkomgeving en daarmee tot alle data en applicatie die zij nodig hebben. Dit op basis van hun functie of gebruikersprofiel.

Concreet verenigt SD WAN Remote Access de SD-WAN-diensten van Colt en het SASE-platform van Versa Networks in een enkel product. Colt levert hiervoor zijn SD-WAN-oplossingen en -toepassingen en Versa Networks zijn SASE-platform.

SASE-platform van Versa Networks

Het SASE -platform van Versa Networks combineert in een enkele toepassing security, networking, SD-WAN analytics en automatiseringsfunctionaliteit. Dit platform kan worden uitgerold naar de verschillende (public) cloudomgevingen die bedrijven gebruiken, naar hun on-premises datacenters of in hybride mogelijkheden.

Hybride werken

Uiteindelijk kunnen bedrijven met SD WAN Remote Access hun bedrijfsnetwerken integraal vanuit een enkele omgeving beschermen. Dit maakt volgens Colt de oplossing dan ook essentieel bij het doorvoeren van het hybride werken. “Het hybride model brengt diverse nieuwe eisen en uitdagingen met zich mee rond het waarborgen van veilige toegang op afstand, ongeacht de locatie of het apparaat van de gebruiker. SD WAN Remote Access gebruikt netwerkinfrastructuur van Colt om klanten te helpen op een veilige manier naar het hybride werken over te stappen”, zo geeft VP Product Portfolio Peter Coppens van Colt in een commentaar aan.

SD WAN Remote Access is per direct beschikbaar.