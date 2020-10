Palo Alto Networks voegt modules toe aan Prisma Cloud-platform

Palo Alto Networks voegt aan zijn Prisma Cloud multicloud securityplatform een aantal nieuwe modules toe. Met deze modules kunnen ontwikkelaars in een vroeger stadium in het ontwikkelingsproces en tijdens de uitrol hun applicaties beter beveiligen.

Met zijn securityplatform Prisma Cloud wil Palo Alto Networks het klanten mogelijk maken om veilig multicloudomgevingen te gebruiken voor het beheer en de complete lifecycle van hun applicaties. Vooral omdat deze multicloudomgevingen in de ogen van de securityspecialist meer complexiteit met zich meebrengen en daardoor meer openstaan voor bedreigingen. Ook brengt de multicloud diverse vragen op het gebied van compliance voor diverse workloads en cloudomgevingen met zich mee die moeten worden geadresseerd.

Palo Alto Networks heeft hiervoor dus zijn Prisma Cloud multicloud securityplatform ontwikkeld. Dit platform is gebouwd op de technologie van overgenomen bedrijven, zoals die van RedLock, Evident.io, Twistlock en PureSec. Het platform biedt monitoringfunctionaliteit voor het identificeren van onder meer securityproblemen. Ook beschikt het platform over diverse tools die inbraken in de systemen van klanten moeten voorkomen.

Vier nieuwe cloudmodules

In de nu uitgebrachte updates in Prisma Cloud 2.0 zijn vier nieuwe cloudgebaseerde securitymodules toegevoegd. Deze modules zijn onder meer gebaseerd op technologie van het door Palo Alto Networks overgenomen bedrijf Aporeto.

De nu toegevoegde Data Security Module biedt data loss prevention-functionaliteit voor specifiek AWS S3 buckets. In combinatie met de security posture management tools van Prisma Cloud kunnen klanten hiermee meer context krijgen in relatie tot hun data exposure risico’s. Ook biedt deze module functionaliteit die specifiek op zoek gaat naar malware in S3 buckets.

De module Web Application and API Security moet vooral webapplicaties beschermen. Verder beschermt het onder meer API’s tegen aanvallen in de applicatielaag en zorgt het voor het beschermen van het uploaden van bestanden. Alles wordt hierbij vanuit een enkele dashboardomgeving beheerd.

Overige modules

Met de module Identity-Based Microsegmentation, eigenlijk de directe integratie van de Aporeto-technologie in het multicloud securityplatform van Palo Alto Networks, krijgen beheerders een compleet inzicht in alle netwerkcommunicatie en de daarbij behorende controle- en beheer tools voor de security policies.

De Identity and Access Management-module voegt meer overzicht toe voor alle identiteits- en toegangsvraagstukken voor cloudgebaseerde infrastructuur. Met deze module krijgen beheerders meer inzicht in wie precies toegang mogen hebben tot de cloudbronnen en hiervoor geautomatiseerde toegangscontroles opstellen.

Prisma Cloud 2.0 van Palo Alto Networks is per direct beschikbaar.