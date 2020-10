‘Privacy en security-problemen nemen toe door remote werken’

Medewerkers veilig op afstand te laten werken, is voor veel bedrijven een grote uitdaging geweest gedurende de eerste periode van de pandemie. Daarnaast zijn consumenten en werknemers sceptisch als het gaat om privacybescherming binnen technologieën voor thuiswerken. Dit blijkt uit onderzoeken van techgigant Cisco.

Veel bedrijven werden eerder dit jaar van vrijwel de ene op de andere dag gedwongen hun medewerkers vanuit huis te laten werken. Uit recent onderzoek van Cisco blijkt dat dit voor hen een best grote opgave was. Vooral op het gebied van security.

De meeste organisaties waren in het beste geval slechts beperkt voorbereid om thuiswerken te ondersteunen. Beveiligingsteams werkten de klok rond om verspreid werkende teams te versterken en te beschermen.

Veilige toegang grootste probleem

De grootste uitdaging die bedrijven hierbij tegenkwamen, waren het bieden van veilige toegang tot de bedrijfsnetwerken. Daarnaast was ook het beveiligen van endpoints, zoals bedrijfslaptops en persoonlijke apparaten, in een thuisomgeving voor veel bedrijven een enorme uitdaging.

Uiteindelijk geeft een ruime meerderheid van de ondervraagde bedrijven aan dat, door de huidige pandemie, cybersecurity uiterst belangrijk of zelfs belangrijker is geworden. Ook verwacht meer dan de helft dat de pandemie tot meer investeringen in cybersecurity gaat leiden. Dit moet volgens Cisco meer mogelijkheden bieden voor leveranciers van security-oplossingen en -toepassingen.

Consumenten hebben twijfels over privacy

Uit een ander wereldwijd onderzoek van Cisco blijkt dat consumenten nog wel veel vragen hebben over privacy bij het werken op afstand en de daarvoor gebruikte tools. Een meerderheid van de respondenten maakt zich hier zorgen over. Iets meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat niet aan de huidige privacywetgeving voor gegevens wordt getornd. Hierop mogen nauwelijks of geen aanpassingen worden gedaan in verband met de omstandigheden van de huidige pandemie.

Bijna de helft van de ondervraagde consumenten geeft aan dat zij zo strikt zijn omdat ze het gevoel hebben dat zij hun gegevens op dit moment niet goed en effectief kunnen beschermen. Vooral omdat zij niet kunnen achterhalen wat bedrijven met deze gegevens precies doen.

Meer transparantie

Veel respondenten geven aan dat bedrijven transparanter moeten zijn over hoe zij de klantgegevens gebruiken. Iets meer dan de helft geeft aan dat zij een belangrijke rol voor de overheid zien weggelegd. Uit het onderzoek van Cisco blijkt verder dat consumenten hierbij vooral een rol zien weggelegd voor de overheid. Wereldwijd zijn consumenten dan ook sterk voorstander van de privacywetgeving die in hun land van kracht is.