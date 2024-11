Microsoft lost Exchange Server-probleem op na November 2024 Security Update

Microsoft heeft onlangs een probleem opgelost dat zich voordeed na de November 2024 Security Update voor Exchange Server. Gebruikers ondervonden onder andere problemen met kapotte transportregels en verstoord e-mailverkeer.

De problemen troffen met name gebruikers van Exchange Server in hybride en on-premises-configuraties. Exchange Online had de benodigde patches al ontvangen, maar voor de overige configuraties bracht de update juist verstoringen met zich mee.

Tijdens de uitrol van de update ontdekten gebruikers dat deze transportregels en het e-mailverkeer verstoorde. Dit was een groot probleem, omdat een e-mailserver zoals Exchange Server juist ontworpen is om e-mailverkeer soepel en ongestoord te laten verlopen.

Specifiek ondervonden gebruikers die transport- of data loss prevention (DLP)-regels hadden ingesteld de meeste hinder. Na installatie van de update werkten deze regels niet meer correct en moesten systemen herstart worden om de functionaliteit te herstellen.

Fout inmiddels opgelost

Na meldingen van deze problemen stopte Microsoft de uitrol van de November 2024 Security Update en startte een onderzoek naar de oorzaak. Inmiddels heeft de techgigant het probleem geïdentificeerd en opgelost. De update is nu opnieuw uitgebracht als een herstelde versie.

Wat precies fout ging bij de eerste versie van de update, heeft Microsoft niet bekendgemaakt. Wel laat het bedrijf weten dat de heruitgave van de Security Update (SU) het probleem verhelpt.

Advies aan eindgebruikers

Microsoft raadt eindgebruikers die de oorspronkelijke versie van de November 2024 Security Update (Nov 2024 SUv1) handmatig hebben geïnstalleerd en geen problemen hebben ervaren, alsnog aan om de nieuwe versie (Nov 2024 SUv2) te installeren.

Voor gebruikers die de update via Windows Update hebben ontvangen, geldt dat zij moeten wachten tot de tweede versie beschikbaar is. De uitrol daarvan is uitgesteld tot december 2024. Dit uitstel voorkomt dat de update automatisch wordt geïnstalleerd tijdens het Thanksgiving-weekend in de VS, een periode waarin veel IT-beheerders afwezig zijn. Dit geeft meer zekerheid dat er voldoende ondersteuning beschikbaar is mocht zich onverhoopt een probleem voordoen.

