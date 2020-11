Apps in Apple App Store moeten gebruikte privacygegevens vermelden

Ontwikkelaars van applicaties voor de App Store van Apple moeten vanaf begin december 2020 verplicht vermelden wat de invloed van deze applicaties is op de privacy van eindgebruikers. Deze informatie wordt getoond op de product-pagina van de applicatie.

Volgens de techgigant gaat deze verplichting voor ontwikkelaars vanaf 8 december gelden voor alle updates van de bestaande applicaties in de App Store en iedere nieuwe applicatie die daarin wordt opgenomen. De privacy-informatie wordt als een soort kaartje op de bewuste applicatie-pagina getoond.

Apple vergelijkt de verplichte uitleg van de gebruikte privacygevoelige gegevens met de verplichte vermelding van de diverse voedingswaarden als vet- of suikergehalte op eetproducten. Klanten kunnen dus zelf bepalen in hoeverre zij hun gegevens met de applicaties willen delen en dus de applicatie willen gebruiken.

Vragenlijst

Om dit mogelijk te maken, moeten ontwikkelaars tijdens het submit-proces bij Apple een aantal vragen beantwoorden via App Store Connnect. Met deze vragen wordt duidelijk welke soorten data de ontwikkelaars en derde partijen verzamelen en/of data van en naar een toestel wordt verstuurd.

Ontwikkelaars moeten deze privacy-informatie specifiek per Apple OS aangeven, dus afzonderlijk voor iOS/iPadOS-, macOS-, tvOS- en watchOS-applicaties. Verder vallen ook analytics tools, tools voor advertenties, SDK’s van derde partijen of andere toegevoegde code voor de applicaties onder de verplichte vermelding.

Concrete te vermelden privacygegevens

Meer concreet is de te vermelden privacy-informatie vrij gedetailleerd. Ontwikkelaars moeten aan geven of de applicaties gebruik maken van contactinformatie, financiële gegevens, gezondheidsgegevens, locatiegegevens, user content, browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis, identificatie, gebruiksgegevens, diagnostische gegevens en meer. Ook moeten softwareleveranciers vermelden of zij gebruiksgegevens inzetten voor het laten zien van eigen of third-party advertenties.

Ontsnappingsmogelijkheid

Apple biedt wel een ontsnappingsmogelijkheid in de vorm van een optionele vermelding, maar dan wel volgens strikte voorschriften. Ontwikkelaars kunnen ervoor kiezen privacy-informatie niet te vermelden als data niet voor tracking, adverteren of marketing wordt gebruikt.

Apple is niet de enige App Store-aanbieder die meer nadruk gaat leggen op het openbaar maken van welke privacygevoelige informatie door apps wordt verzameld. Ook Google scherpt de privacyvereisten voor Android-applicaties die in de Play Store worden aangeboden steeds meer aan. Deze vereisten zijn echter een stuk minder dan die van Apple.