Barracuda Networks neemt Fyde over en komt met nieuw product

Barracuda Networks verbreedt zijn aanbod met de overname van Fyde. Fyde blijft dezelfde producten verkopen, maar dan onder de Barracuda-naam.

Fyde is een provider van Zero Trust Network Access. Bedrijven kunnen het gebruiken om hun cloudomgeving te beveiligen, door heel specifiek aan te geven welke gebruiker bij welk onderdeel van de cloud mag. Hierdoor is de omgeving veilig, maar ook snel overal vandaan te bereiken.

CloudGen Access

Barracuda heeft geen specifieke plannen gedeeld voor Fyde, behalve dat het bedrijf het product onder zijn eigen naam gaat aanbieden. De nieuwe naam wordt Barracuda CloudGen Access.

CloudGen Access wordt onderdeel van het Barracuda CloudGen Secure Access Service Edge (SASE)-pakket en wordt beschikbaar voor bedrijven van elk formaat. Managed Service Providers kunnen er ergens in de komende weken mee aan de gang.

Nieuwe producten

Barracuda heeft in recentelijk veel nieuwe producten aangekondigd. Zo kwam het bedrijf vorig jaar met Cloud Security Guardian en presenteerde het begin 2018 zijn Security Insight Guardian.

Het bedrijf heeft ook vaker overnames uitgevoerd, zoals de aankoop van technologie om bots te detecteren van InfiSecure. Hoeveel Barracuda heeft betaald voor de overname van Fyde, is niet bekend.