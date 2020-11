Palo Alto Networks komt met security-platform voor 5G-netwerken

Palo Alto Networks komt met een platform dat moet helpen bij het beveiligen van de netwerkverbindingen en het netwerkverkeer tussen 5G-netwerken en (industriële) bedrijfslocaties. Vooral telecomoperators en bedrijven die 5G inzetten voor hun productie-omgevingen kunnen hiervan profiteren.

Volgens Palo Alto Networks brengt de komst van 5G veel potentiële voordelen met zich mee. Bedrijven kunnen vooral profiteren van de vele diensten die deze supersnelle mobiele technologie brengt. De komst van 5G brengt echter ook weer nieuwe uitdagingen en bedreigingen met zich mee, zowel voor bedrijven als de telecomoperators die de 5G-netwerken uitrollen en exploiteren. Daar wil Palo Alto Networks bij helpen.

5G-native security-oplossingen en -toepassingen

De securityspecialist brengt hiervoor-naar eigen zeggen- de eerste 5G-native securityoplossingen en -toepassingen op de markt. Met deze oplossingen en toepassingen kunnen telecomoperators en bedrijven hun 5G-netwerken streng beveiligen.

Meer concreet biedt Palo Alto Networks hiervoor nu een drietal oplossingen. Ten eerste op containers (Kubernetes) gebaseerde 5G-native security. Aangezien veel 5G-netwerken op basis van cloudtechnologie worden gebouwd, zorgt Palo Alto Networks Containerized 5G security voor de beveiliging van alle gedistribueerde 5G-netwerken. Inclusief edge-cloudomgevingen, multi-vendor cloudomgevingen en mullti-cloudomgevingen.

Daarnaast biedt de securityspecialist nu een oplossing voor realtime correlation van bedreigingen voor 5G-abonnees en 5G-apparatuur. Hiermee kunnen klanten in realtime abonnees of devices identificeren die mogelijk zijn gecompromitteerd door hackers of de kernoorzaak van een aanval vinden. Deze informatie helpt bij het forensisch onderzoek voor de bestrijding van de aanvallen en maakt versneld onderzoek van beveiligingsincidenten mogelijk.

Verder biedt Palo Alto Networks voor zij 5G-native security een oplossing voor het beveiligen van 5G-netwerkslices. Deze netwerkslices zijn de basis van de private 5G-netwerken die bedrijven kunnen hebben. Op deze manier kunnen deze bedrijven vertrouwd de mobiele technologie inzetten voor hun core-activiteiten, aldus de securityspecialist.

Meer inzicht en as-a-servicemogelijkeheden

De oplossingen, die gezamenlijk een security-platfiorm vormen, bieden klanten vooral tot op detail context-driven inzicht in hun 5G-infrastructuur, zo gaat Palo Alto Networks verder. Voor telecomoperators bieden zij ook nog de kans om klanten meer diensten boven op de 5G-connevtiviteit te verkopen. Denk daarbij aan ‘as-a-service’-diensten voor onder andere de 5G slices en private zakelijke 5G-netwerken, maar ook voor multi-access edge computing (MEC).

De 5G-native securityfunctionaliteit van Palo Alto Networks is nu beschikbaar op de fysieke Palo Alto Networks PA-5200 Series en PA-7000 Series firewalls. Ook is de functionaliteit softwarematig leverbaar voor alle op vm’s gebaseerde modellen die op het eigen besturingssysteem PAN-OS 10.0 of hoger draaien. Voor specifieke use cases kunnen aan de nu uitgebrachte tools nog additionele securityoplossingen en -toepassingen worden toegevoegd.

