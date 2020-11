Manchester United slachtoffer van cyberaanval

De Britse voetbalclub Manchester United is getroffen door een cyberaanval. Het lijkt te gaan om een ransomware-aanval, maar het is niet duidelijk wat er is buitgemaakt.

De voetbalclub heeft op zijn website een melding geplaatst, waarin het simpelweg vertelt dat er een cyberaanval heeft plaatsgevonden en het acties heeft ondernomen om de aanval stop te zetten. De club werkt met adviseurs om het voorval te onderzoeken.

Systemen uitgeschakeld

In het bericht vertelt Manchester United verder dat de cyberbescherming van de club de aanval had geïdentificeerd en de systemen in kwestie heeft uitgeschakeld. Welke systemen dit precies zijn, deelt de club niet.

De publiekelijk toegankelijke IT-systemen van Manchester United, waaronder de website en de app, zijn nog wel toegankelijk en volgens de voetbalclub zijn er geen persoonlijke gegevens buitgemaakt.

China of Rusland

Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk, maar volgens experts die met het Britse blad The Sun gesproken hebben, wijzen alle pijlen ernaar dat China of Rusland er iets mee te maken hebben. De timing zou suggereren dat het de bedoeling is om onrust rondom de club te veroorzaken.

SiliconANGLE speculeert dat het gaat om een ransomware-aanval, aangezien de reactie was om onmiddellijk systemen uit te schakelen. Hiermee kan verdere encryptie van gegevens voorkomen worden.

Volgens een expert die met de website heeft gesproken, zou het ook kunnen gaan om een dubbele afpersing. Hierbij worden aan de ene kant gegevens buitgemaakt, maar ze aan de andere kant versleuteld voor het getroffen bedrijf.

