‘Thuisnetwerken worden nieuw hackersdoelwit in 2021’

Thuisnetwerken, software voor werken op afstand en cloudsystemen worden in 2021 de belangrijkste doelwitten van hackers. Dat stelt security-specialist Trend Micro in zijn voorspellingen.

Het Turning the Tide-rapport stelt dat de huidige pandemie ook komend jaar een grote impact heeft op de eisen die aan cybersecurity worden gesteld. Hackers zullen vaker en agressiever thuisnetwerken aanvallen om te proberen in bedrijfsomgevingen of IoT-omgevingen binnen te dringen.

Bedrijven krijgen daarom met grote security-uitdagingen te maken, omdat zij minder controle hebben over waar bedrijfsdata is opgeslagen en wordt verwerkt. Ook hebben zij minder inzicht in hoe werknemers persoonlijke apps gebruiken vanaf zakelijk devices.

Cloudomgevingen voor thuiswerken

Daarnaast zorgt het groeiende gebruik van cloudomgevingen ervoor dat de security van zakelijke omgevingen meer onder druk komt te staan. Ook wordt dat massaal decentraal over meerdere bronnen en omgevingen opgeslagen, wat deze bronnen en omgevingen weer extra aantrekkelijk maakt voor hackers.

Meer concreet zien de securityexperts dat hackers zich gaan richten op kwetsbaarheden in API’s. Deze API’s moeten vervolgens weer de brug vormen naar entry points bij organisaties en in gebruikte cloudsystemen en dus hiermee het aanvalsoppervlak bij bedrijven vergroten.

Trend Micro adviseert bedrijven om meer in te zetten op het trainen van eindgebruikers, om zakelijke werktools ook in thuisomgevingen goed en veilig te kunnen gebruiken. Ook is het verstandig strengere toegangscontroles te gebruiken voor zowel bedrijfsnetwerken als thuisomgevingen/netwerken, inclusief zero trust.

Verder adviseert Trend Micro meer in te zetten op best practices voor security, up-to-date patchbeheerprogramma’s en het versterken van de detectie van bedreigingen met behulp van (externe) expertise om cloudgebaseerde workloads, e-mail, endpoints, netwerken en servers 24/7 te beschermen.