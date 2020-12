Rusland zit volgens minister achter grote hack, Trump denkt aan China

President Donald Trump legt de oorzaak van de massale hack van Amerikaanse overheidsdiensten en techbedrijven niet bij Rusland, maar bij China. Hiermee gaat president in tegen de opmerkingen van zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

Het gaat om de recent ontdekte hackpogingen waarbij verschillende Amerikaanse overheidsdiensten en techbedrijven als SolarWinds, FireEye en Microsoft werden gecompromitteerd.

Trump: China de schuldige

In tegenstelling tot een eerste reactie van minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo die Rusland aanwees als mogelijke dader, legde de Amerikaanse president in verschillende tweets de schuld bij ‘waarschijnlijk’ China. Dit bericht CNN. Daarnaast beweerde Trump, zonder daar bewijs voor te overleggen, dat de hack niet alleen de overheidsdiensten en de techbedrijven had getroffen, maar ook stemmachines. Hiermee probeert Trump een link te leggen naar de door hem verloren Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Officieel heeft het Witte Huis nog steeds geen officiële reactie namens de president gegeven op de hackaanval. Een eerste reactie waarin Rusland van de aanval werd beticht, werd op het laatste moment teruggetrokken. Waarom dit gebeurde, is niet bekend. Hoewel Trump uitvoerig over de hackaanval op de hoogte is gebracht, heeft hij nog geen actie ondernomen.

Aankomend president Joe Biden heeft inmiddels wel gereageerd op de hackaanval. Hij wil het budget voor cyberdefense tijdens zijn ambtstermijn, die op 20 januari 2021 begint, drastisch verhogen.

Onderzoek

Inmiddels wordt duidelijk dat de hackaanval nog omvangrijker is dan gedacht. Ongeveer zes Amerikaanse overheidsinstanties zijn aangevallen. Hieronder bevinden zich onder meer de cyberunit van het Department of Homeland Security, het Department of Agriculture, Department of Commerce, Department of Energy en het State Department. Onderzoekers zijn inmiddels bezig te bekijken wat de schade is en of overheidsinformatie is buitgemaakt.

