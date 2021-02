SentinelOne neemt data-analyse-expert Scalyr over

Cybersecuritybedrijf SentinelOne heeft de overname van Scalyr aangekondigd. SentinelOne wil de ervaring van Scalyr in data-analyse in de cloud gebruiken om zijn eigen XDR-platform te verbeteren.

Volgens SentinelOne is het realtime opnemen en verwerken van alle operationele data een van de grootste uitdagingen bij het bouwen van een volledig geïntegreerd XDR-platform. Er zijn veel verschillende formats, API’s en ook legacy databases die gecontroleerd moeten worden. Zelfs binnen het portfolio van een enkele leverancier zou het al lastig zijn om volledige dekking te bieden.

Het SaaS-platform van Scalyr is daarentegen wel in staat om de vele gegevens uit de verschillende bronnen uit te lezen. Door deze mogelijkheid te combineren met SentilenOne, kunnen klanten autonome, realtime en indexvrije dreigingsanalyse en -mitigatie krijgen, beweert SentinelOne. Hiermee kan de volledige cloudomgeving van een bedrijf beschermd worden, veel meer dan mogelijk is met alleen klassieke endpointbeveiliging.

‘Grootste data-uitdaging opgelost’

“Door de overname van Scalyr lost SentinelOne een van de grootste data-uitdagingen in de branche op voor het leveren van volledig geïntegreerde XDR-mogelijkheden. De big data-technologie van Scalyr is perfect voor use cases van XDR, waarbij terabytes aan gegevens over meerdere systemen worden opgenomen en met machinesnelheid worden gecorreleerd, zodat beveiligingsprofessionals beschikken over bruikbare informatie om dreigingen autonoom te detecteren, erop te reageren en te verminderen”, zegt Tomer Weingarten, medeoprichter en CEO, SentinelOne.

“Dit is een grote sprong voorwaarts voor onze branche – terwijl andere next-gen producten volledig afhankelijk zijn van SIEM-integraties of OEM’s voor point-in-time datacorrelatie en respons, biedt SentinelOne klanten op unieke wijze proactieve operationele inzichten vanuit een security-first perspectief. De combinatie van de data-analyse van Scalyr met onze AI-mogelijkheden luidt een nieuw tijdperk in van snelle preventie, detectie en respons op aanvallen binnen de onderneming.”

Scalyr

Scalyr is het idee van Steve Newman, die eerder aan de basis stond van Google Docs. Het bedrijf specialiseert zich in data-analyse die draait op de cloud en de gegevens op cloudplatforms kan uitlezen. Deze data kan worden gebruikt voor logmanagement en -observatie. De software wordt door verschillende bedrijven gebruikt, zoals NBC Universal, CareerBuilder, TomTom, Lacework, Zalando, Tokopedia en Asana. Bij de overname door SentinelOne is een bedrag van 155 miljoen dollar (128 miljoen euro) gemoeid.

Tip: Wat is XDR – en waarom hebben organisaties dit nodig?