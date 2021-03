Google geeft openheid over data uit Workspace for Education

In antwoord op kritiek van de Nederlandse privacytoezichthouders over het gebrek aan transparantie voor het gebruik van klanten- en diagnostische data in Google Workspace for Education, heeft de techgigant nu meer openheid van zaken gegeven. Verzamelde klantendata blijft altijd onder controle van eindgebruikers.

Onlangs presenteerden de Nederlandse privacytoezichthouders een kritisch rapport over het verzamelen van klantendata door Google Workspace for Eduction. Concreet maakten de autoriteiten zich zorgen over het gebrek aan transparantie over hoe en waarom Google via deze suite van oplossingen klanten- en diagniostische gegevens verzamelt. Door dit gebrek aan transparantie raadden de toezichthouders het gebruik van deze suite van oplossingen door onderwijsinstellingen voorlopig af.

Meer transparantie van Google

In zijn antwoord geeft de techgigant nu specifieker aan hoe het met deze verzamelde klanten- en diagnostische gegevens omgaat. De techgigant stelt hierbij voorop dat zijn cloudgebaseerde oplossingen, naar eigen zeggen, zijn ontworpen om de privacy en veiligheid van klanten te allen tijde te waarborgen. Meer concreet voldoen de cloudoplossingen aan alle Europese wet- en regelgeving, zoals de AVG, om klantengegevens te beschermen. Google vindt dat het de plicht heeft om over deze verzamelde klantendata en de daarvoor geldende handelingen transparant te zijn.

Omgang met verzamelde data

De techgigant heeft de Nederlandse privacyautoriteiten daarom meer informatie gegeven over hoe het met de verzamelde data omgaat. De verzamelde klanten- en diagnostische gegevens worden niet ingezet voor doelgerichte advertenties of het maken van advertentieprofielen. Bovendien worden er binnen de premiumversies van Google Workspace- en Google Workspace for Education-omgevingen geen advertenties getoond.

Daarnaast worden klantendata alleen verwerkt op basis van de klantenovereenkomsten. De gebruikte gegevens zijn te allen tijde onder de controle van de eindgebruikers, zo geeft de techgigant aan. Verder heeft Google nu een zogenoemde Google Cloud Privacy Notice uitgebracht waarin wordt beschreven hoe servicedata worden verwerkt. Ook is een nieuwe gids voor het implementeren van dataprotectie voor Google Workspace for Education uitgebracht.

Extra securityfunctionaliteit

Of dit niet genoeg is, heeft Google zijn Google Workspace-product uitgebreid met nieuwe controlemogelijkheden voor security access controls, de Google Workspace Frontline-functionaliteit. Deze functionaliteit helpt onder meer bij de toegang tot Google Workspace van eigen devices van medewerkers, verbeterd endpointbeheer en de ondersteuning van de Google Assistant in Google Workspace.