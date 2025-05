Microsoft sluit zich aan bij open A2A-protocol van Google

Microsoft meldt dat het Google’s open Agent2Agent (A2A)-protocol ondersteunt. Google introduceerde dit nieuwe protocol vorige maand. Het stelt AI-agents in staat onderling te communiceren, gegevens veilig uit te wisselen en hun acties op elkaar af te stemmen binnen verschillende zakelijke platforms en toepassingen.

A2A is een aanvulling op het bestaande Model Context Protocol (MCP) van Anthropic. Sinds de aankondiging zegden meerdere grote technologiebedrijven hun steun toe. Met het A2A-protocol kunnen ontwikkelaars agents bouwen die compatibel zijn met agents van andere aanbieders. Dit maakt het voor gebruikers mogelijk om via één enkele oproep verschillende agents van uiteenlopende leveranciers te benutten. Microsoft voegt zich nu bij deze beweging. Het integreert ondersteuning voor A2A in zowel Azure AI Foundry als Copilot Studio. Zo ontstaat de mogelijkheid om AI-agents te laten samenwerken over verschillende cloudomgevingen, platformen en organisaties heen.

Yina Arenas, Vice President van Product bij Azure AI Foundry, en Bas Brekelmans, Chief Technology Officer van Copilot Studio, gaven aan dat Microsoft hiermee aansluit bij de bredere ontwikkeling binnen de industrie richting gedeelde standaarden voor agentprotocollen. Ze benadrukten dat het bedrijf inzet op openheid en de ondersteuning van ontwikkelaars. Het doel is om zowel professionele ontwikkelaars als gebruikers zonder technische achtergrond in staat te stellen AI-oplossingen te bouwen die naadloos samenwerken. Dit ongeacht de gebruikte cloud of het onderliggende systeem.

Complexe workflows met meerdere agents

Dankzij deze ondersteuning kunnen gebruikers van Azure AI Foundry voortaan complexe workflows met meerdere agents ontwerpen die samenwerken met interne copilots, tools van externe partners en bestaande bedrijfsinfrastructuur, zonder afbreuk te doen aan de controle of prestatie-eisen.

Tegelijkertijd kunnen agents binnen Copilot Studio veilig externe agents aanroepen. Ook als die zijn gebouwd met andere technologieën of draaien buiten Microsofts ecosysteem. Voor ondernemingen betekent dit een stap richting flexibele, schaalbare en intelligente systemen die functioneren over de grenzen van organisaties en clouddiensten heen.

Microsoft liet ook weten actief bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het A2A-protocol. Het bedrijf is inmiddels lid van de A2A-werkgroep op GitHub, waar het werkt aan de specificaties en ondersteunende tools. Deze betrokkenheid komt bovenop de reeds bestaande bijdrage van Microsoft aan het Model Context Protocol (MCP).