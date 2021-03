‘Meer dan helft ransomware-slachtoffers betaalt losgeld’

Meer dan de helft van de gebruikers die slachtoffer worden van ransomware besluit om het losgeld te betalen. Van alle slachtoffers weet echter slechts ongeveer een kwart zijn verloren bestanden te herstellen.

Dit blijkt uit onderzoek van beveiligingsbedrijf Kaspersky. Het bedrijf heeft 15.000 mensen over de hele wereld gevraagd naar hun ervaring met ransomware. Van de respondenten vertelde 38 procent dat het betalen van losgeld niet tot positief resultaat heeft geleid. Slechts 29 procent van alle respondenten wisten alle gegevens te herstellen, los van betaling van losgeld. De helft verloor tenminste enkele bestanden, 18 procent verloor een klein deel van zijn bestanden, 32 procent verloor een aanzienlijk deel, en 13 procent verloor bijna alles.

Senioren minder geneigd te betalen

Jongere gebruikers lijken eerder geneigd te zijn om het losgeld te betalen. Van de 55-plussers is bijna niemand bereid om geld voor hun data neer te leggen, terwijl meer dan de helft de mensen onder de 45 hiertoe wel bereid blijkt. Gemiddeld heeft 56 procent van de respondenten geld over voor zijn gestolen data. In Nederland ligt dit percentage overigens iets lager, op 47 procent.

Aanzienlijk deel betaalt losgeld

“Uit deze gegevens blijkt dat we hebben gezien dat een aanzienlijk deel van de consumenten de afgelopen 12 maanden losgeld heeft betaald voor hun gegevens. Maar het overhandigen van geld is geen garantie voor de terugkeer van gegevens en moedigt cybercriminelen alleen aan om door te gaan met de praktijk. Daarom raden we degenen die getroffen zijn door ransomware altijd aan om niet te betalen, aangezien dat geld deze vorm van cyberaanvallen in stand houdt”, zegt Marina Titova, hoofd Consumer Product Marketing bij Kaspersky.

“In plaats daarvan moeten consumenten ervoor zorgen dat ze investeren in initiële bescherming en beveiliging van hun apparaten en regelmatig een back-up maken van alle gegevens. Dit zal de aanval zelf minder aantrekkelijk of lucratief maken voor cybercriminelen, het gebruik ervan verminderen en een veiligere toekomst bieden voor internetgebruikers.”

Advies

Kaspersky geeft een aantal tips. Het bedrijf benadrukt vooral geen losgeld te betalen. Daarmee wordt de praktijk immers alleen maar aangemoedigd. Doe wel aangifte van de aanval. Verder raadt Kaspersky aan om de naam van de gebruikte trojan te achterhalen, zodat cybersecurity-experts kunnen helpen met het ontsleutelen van de gegevens. Kaspersky heeft verder op zijn website een lijst met tools waarmee een aantal bekende ransomware gedecodeerd kunnen worden.

Andere adviezen om ransomware te voorkomen, zijn geen onbekende links of bijlagen in e-mails openen, geen onbekende usb-sticks in een computer steken, zorgen voor goede endpointbeveiliging op de computer en zorgen voor goede back-ups.

