Fortinet komt met nieuwe firewalls voor 5G en SASE

Fortinet heeft twee nieuwe firewalls aangekondigd. De FortiGate 7121F is een next-generation firewall bedoeld voor 5G-netwerken en de FortiExtender 511F-5G kan via 5G op de Secure SD-WAN-techniek van Fortinet aansluiten.

Met de FortiGate 7121F wil Fortinet zijn Security Fabric toevoegen aan private en publieke 5G-netwerkomgevingen. Met het apparaat kunnen gebruikers een snelle next-generation firewall toevoegen aan een edgenetwerk. Het apparaat is uitgerust met door Fortinet zelf ontworpen Secure Processing Units, die voor hogere doorvoersnelheden moeten zorgen dan de firewalls van de concurrentie, in veel gevallen minstens een verdubbeling.

Security Fabric

De Security Fabric van Fortinet is een platform waarmee gebruikers centraal hun volledige netwerkbeveiliging kunnen overzien en beheren, hoe groot het ook is. Met de toenemende inzet van werkers op afstand en edgetoepassingen wordt het mogelijke aanvalsoppervlak immers enorm. Security Fabric zorgt voor een zero-trust beveiligingsoplossing over het volledige netwerk. Het integreert niet alleen met de oplossingen van Fortinet zelf, maar via het Open Fabric Ecosystem ook met die van derden, waaronder cloud computing, operational technology, IoT en SD-WAN.

Om werkers zonder fysieke internetverbinding ook betrouwbaar en veilig verbinding te laten maken met een door Fortinet beveiligd netwerk, heeft Fortinet de FortiExtender 511F-5G aangekondigd. Dit apparaat maakt verbinding met een 5G-netwerk om als WAN-aanknopingspunt te dienen voor een volledig netwerk. Uiteraard worden oudere 3G- en 4G-netwerken ook ondersteund. Achter de FortiExtender kan vervolgens een Secure SD-WAN-apparaat worden aangesloten om het nieuwe interne netwerk te verbinden met de SD-WAN-oplossing van de gebruiker, aangevuld met een switch en eventueel access points om meer apparaten op het netwerk aan te kunnen sluiten.

Fors geïnvesteerd in 5G

“Fortinet heeft fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van zijn aanbod van security-oplossingen voor 5G”, vertelt John Maddison, executive vice president Products en CMO bij Fortinet. “Met de introductie van ’s werelds snelste next-generation firewall helpen we operators met het beveiligen van hun draadloze en internet-interfaces. Zij profiteren daarbij van een prijs-prestatieverhouding die tien keer hoger ligt dan de huidige benchmarks. De nieuwe 5G FortiExtender biedt daarnaast uitgebreidere opties voor WAN-connectiviteit en volledig integratie met de policy engine van FortiGate SD-WAN.”

De FortiGate 7121F en FortiExtender 511F-5G zijn nu beschikbaar.

