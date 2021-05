BT voegt Fortinet-beveiliging toe aan SD-WAN-aanbod

BT heeft een nieuwe service aangekondigd waarbij zijn wereldwijde netwerk wordt aangevuld met de SD-WAN-beveiliging van Fortinet. Daarmee kunnen gebruikers profiteren van de uitgebreide mogelijkheden die SD-WAN bieden, zonder zich zorgen te hoeven maken over de beveiliging ervan.

BT biedt al enige tijd een SD-WAN-product aan. Het bedrijf ziet dat het gebruik flexibiliteit en kostenvoordelen met zich meebrengt voor het realiseren van een hybride netwerk, maar dat ermee ook het aanvalsoppervlak wordt vergroot. Het bedrijf denkt dat traditionele edge-beveiliging daarom niet langer toereikend is.

SD-WAN plus security

Daarom heeft BT de handen ineengeslagen met Fortinet om de securitydiensten daarvan aan het SD-WAN-product van BT toe te voegen. Het idee is dat bedrijven bij één leverancier terechtkunnen voor zowel de firewall als de extra beveiliging daar bovenop. Al het contact verloopt via BT. De experts daarvan ondersteunen klanten tijdens de volledige levenscyclus van de dienst met constante monitoring, beheer en optimalisatie.

Vier voordelen

Door het centrale beheer van de volledige infrastructuur, is het voor gebruikers eenvoudig om nieuwe apparaten en infrastructuren aan hun netwerk toe te voegen. Daarnaast benoemt BT vier voordelen van de integratie van Fortinet Secure SD-WAN. De eerste daarvan is verbeterde prestaties en gebruikerservaringen door de mogelijkheid om voorrang te verlenen aan bedrijfskritiek verkeer en real-time diensten. De centrale management console maakt het volledig beheer van het netwerk eenvoudig, of het nou gaat om het beheren van locaties, het verhelpen van problemen of het verder uitrollen van Secure SD-WAN. Verder wordt de bescherming en beschikbaarheid van het netwerk gewaarborgd door de integratie van SD-WAN en beveiliging binnen één oplossing. Tot slot moet het geheel zorgen voor een betere return on investment door de combinatie van twee producten.

Al ruim tien jaar partners

Dit is overigens niet de eerste samenwerking tussen BT en Fortinet. De twee bedrijven zijn al ruim tien jaar partners in het ontwikkelen en implementeren van netwerkoplossingen voor bedrijven. Samen willen ze bedrijven en hun werknemers veilige toegang tot applicaties en workloads bieden en de zerotrust-beveiligingsmechanismen op basis van SASE uitbreiden naar de edge.

