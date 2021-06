Tanium levert TaaS-oplossing nu ook in Europa

Tanium levert zijn Tanium as-a-Service (TaaS)-oplossing voor endpoint security-, -visibility en -beheer nu ook aan klanten in Europa. De dienst wordt geleverd met een minimale latency vanuit het eigen Tanium-datacenter in Frankfurt, Duitsland.

Endpointbeveiliging staat prominent op de agenda van bedrijven. Zeker nu vanwege de pandemie steeds meer medewerkers thuiswerken en daarbij al dan niet eigen devices voor hun werkactiviteiten inzetten.

Voor het beveiligen van al deze binnen bedrijfsomgevingen -al dan niet remote- aanwezige endpoints heeft securityspecialist Tanium zijn beheerde Tanium as-a-Service (TaaS)-oplossing ontwikkeld. Deze dienst biedt klanten onder meer uitgebreide beheerde security- en inzichtmogelijkheden.

TaaS nu ook uit Frankfurt

Met de komst van de beheerde endpointsecuritydienst naar het eigen datacenter in Frankfurt kan Tanium nu ook zijn Europese klanten beter met TaaS bedienen. Vooral zorgt deze stap ervoor dat Europese klanten een grote uptime en een minimale latency ervaren. Dit maakt het de IT-teams mogelijk om kwetsbare endpoints efficiënt te identificeren en herstellen.

Ook Nederlandse klanten van Tanium kunnen nu van deze extra dichtbije locatie van TaaS profiteren. “Met het datacenter in Frankfurt zijn we nog beter in staat om organisaties in Europa het nodige inzicht in realtime te bieden. TaaS is de ideale oplossing voor organisaties die uitgebreid endpoint management nodig hebben, maar niet hun eigen on-premises infrastructuur willen bouwen”, geeft vicepresident Benelux Wytze Rijkmans van Tanium aan.

Overige regio’s

Frankfurt is vooralsnog het enige Tanium-datacenter in Europa waaruit TaaS wordt aangeboden. Ongetwijfeld volgen de komende tijd nog meer datacenterlocaties in onze regio. Naast Europa is TaaS ook beschikbaar in de regio’s Noord-Amerika en Japan.

