Tanium biedt platform nu als SaaS aan

Securityspecialist Tanium introduceert de SaaS-dienst Tanium-as-a-Service (TaaS) om hoogwaardige security te leveren aan bedrijfsomgevingen met een groot aantal verbonden endpoints. Hiervoor zijn door de cloudgebaseerde dienst geen extra infrastructuur of software agents nodig.

Tanium geeft bedrijven met zijn unified endpoint management en security-platform een compleet inzicht in hun endpoint- en IT-omgevingen. Dit gebeurt op basis van data die het platform verzamelt van alle met het bedrijfsnetwerk verbonden devices. Of dit nu computers, servers of mobiele endpoints zijn. Met de data krijgen beheerders een overzicht van alle mogelijke blinde vlekken of risico’s voor applicatieproblemen. Hiermee kunnen zij dan betere beslissingen nemen of actie ondernemen.

Introductie TaaS

Het Tanium-platform werd tot nu toe met name on-premise aangeboden, maar daar is met TaaS nu ook een SaaS-versie bijgekomen. De SaaS-versie biedt alle functionaliteit van het Tanium-platform, maar richt zich vooral op die klanten die graag een volledig beheerde clouddienst willen afnemen.

Met TaaS krijgen zij de beschikking over een grootzakelijke beveiligingsoplossingen en een compleet inzicht in en controle over de IT-activiteiten in complexe gedistribueerde omgevingen. Bijvoorbeeld in omgevingen waar veel medewerkers vanuit huis werken of zich op andere locaties, wereldwijd, bevinden. Ook maakt het niet uit hoeveel data wordt verzameld. De cloudgebaseerde dienst past zich hier automatisch op aan

Verder gebruikt TaaS de ‘Intelligent Edge’-methode van Tanium. Deze methode maakt het mogelijk alle endpoints overal en altijd snel en op grote schaal te kunnen beheren en te beveiligen. Dit gaat met behulp van de public cloud van AWS. Hierdoor is geen extra infrastructuur nodig en hoeven beheerders geen software agents op de endpoints te installeren.

Functionaliteit TaaS

Meer concreet biedt TaaS klanten verschillende soorten functionaliteit. Endpoint Intelligence leert de devices informatie te leveren en vraagt alleen om updates wanneer er zich beheer- of securityproblemen voordoen. De tool zorgt voor een geoptimaliseerd dataverkeer tussen de endpoints en TaaS om het onnodig verplaatsen van data te voorkomen.

Met Threat Detection en Response krijgen beheerders met de verzamelde data een realtime inzicht en detectie van alle activiteiten die bepaalde endpoints compromitteren en wat deze activiteiten tot gevolg hebben. Door geautomatiseerd hierop antwoord te geven – en dus tegen te gaan- wordt kwaadaardige activiteit beperkt. Ook maakt dit een snel herstel mogelijk.

Proactive Endpoint management helpt om snel niet-gepatchte desktops en servers te identificeren binnen de hele infrastructuur. Of dit nu moderne of legacysystemen zijn. Daarnaast helpt deze functionaliteit klanten kwetsbaarheden op te lossen zonder hun netwerken over te belasten of daarbij afhankelijk te zijn van dure extra infrastructuur.

De SaaS-versie Tanium-as-a-Service (TaaS) is per direct beschikbaar.

Tip: Tanium cybersecurity gaat verder dan Unified Endpoint Management