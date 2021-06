Lookout werkt samen met Google Cloud voor zero-trust

Securityspecialist Lookout breidt zijn samenwerking met public cloudgigant Google Cloud verder uit. De producten integreren meer met elkaar, voor een complete zero-trustbescherming van endpoints tot de public cloudomgeving.

De samenwerking tussen Lookout en Google Cloud is er op gericht om de producten beter op elkaar af te stemmen en met elkaar te integreren. Vooral worden de BeyondCorp Alliance-producten van de public cloudomgeving beter geïntegreerd met de producten van Lookout.

Deze integratie moet klanten meer de mogelijkheid bieden hun complete omgeving, van endpoints tot en met de public cloudomgeving, op basis van zero-trust te beveiligen en te beheren. BeyondCorp is het zero-trustmodel van Google Cloud en Lookout is sinds de oprichting van het ecosysteem BeyondCorp Alliance deelnemer in dit ecosysteem.

Meer security rondom Google Workspace

Met de nu verdere integratie kan Lookout zijn klanten meer security bieden voor Google Workspace en hen helpen de gevaren van de vele hiervoor gebruikte endpoints tegen te gaan. De integraties bieden klanten oplossingen als Lookout BeyondCorp Alliance Integration with Google Workspace en Google Cloud BeyondCorp Enterprise Solution. Verder zorgt een integratie met Lookout Continuous Conditional Access ervoor dat klanten continu de security van Android-, Chrome OS- en iOS-devices in de gaten kunnen houden. Via een API krijgt de dienst gegevens uit Google Wokspace of de BeyondCorp Enterprise-oplossing van de public cloudaanbieder. Met deze gegevens kunnen vervolgens dynamisch de toegangscontrole worden aangepast.

Introductie Lookout Mobile Endpoint Security

Naast deze integraties lanceert Lookout ook binnen de samenwerking met Google Cloud een nieuw product: Lookout Mobile Endpoint Security. Deze tool gebruikt AI om data over te brengen van ongeveer 200 miljoen devices en 145 miljoen verschillende applicaties. Klanten kunnen deze tool terugvinden in de Google Cloud Marketplace.