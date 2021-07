Beursgang SentinelOne brengt marktwaarde op 9,2 miljard euro

Securityspecialist SentinelOne heeft bij zijn beursgang een marktwaarde bereikt van ruim 9,2 miljard euro (11 miljard dollar). In totaal bracht de uitgave van aandelen op de eerste handelsdag 1 miljard euro (1,23 miljard dollar) in het laatje.

De aangekondigde beursgang van de securityspecialist SentinelOne heeft het bedrijf geen windeieren gelegd, zo bericht Reuters. Bij het debuut op de New York Stock Exchange gingen de aandelen voor een prijs tussen de 38,83 euro (46 dollar) en 35,88 euro (42,50 dollar) per stuk naar investeerders. Eerder verwachtte het bedrijf zijn aandelen voor rond de 29,55 euro (35 dollar) te verkopen.

Uiteindelijk gingen er op de eerste verkoopdag in totaal 35 miljoen aandelen over de toonbank. Dit leverde SentinelOne aan het eind van de dag in totaal 1 miljard euro (1,23 miljard dollar) op. De beursgang van SentinelOne leverde het bedrijf meteen ook een hogere marktwaarde op. Aan het eind van de eerste beursdag werd deze gewaardeerd op ruim 9,2 miljard euro of bijna 11 miljard dollar.

Geld voor uitbreiding

Uiteindelijk wil SentinelOne met zijn beursgang een bedrag van tegen de 6 miljard euro (7 miljard dollar) ophalen. Dit bedrag wil de securityspecialist gebruiken voor onder meer een uitbreiding van de activiteiten door overnames. Ook moet dit bedrag worden ingezet om de internationale activiteiten te vergroten, onder meer door meer samenwerking met channelpartners.

Oplossingen van SentinelOne

SentinelOne specialiseert zich in beveiliging van endpoints. Niet alleen fysieke endpoints als smartphones of pc’s, maar ook IoT-endpoints en containergebaseerde workloads in cloudomgevingen. Hiervoor biedt het onder meer NGAV- en EDR-diensten, maar ook diensten die malware van besmette endpoints verwijderen. Daarnaast beschikt het over het Singularity-platform waarmee al deze diensten kunnen worden uitgerold en beheerd.

