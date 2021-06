SentinelOne verwacht 6 miljard euro op te halen met beursgang

Securityspecialist SentinelOne verwacht met zijn komende beursgang een bedrag van tegen de 6 miljard euro (7 miljard dollar) op te halen. Met het opgehaalde geld wil de securityspecialist flink gaan uitbreiden, onder meer door overnames.

Volgens SentinelOne moet de 6 miljard euro worden opgehaald door de aandelenprijs op tussen de 22 euro (26 dollar) en 24 euro (29 dollar) te laten uitkomen. De securityspecialist kondigde begin deze maand officieel zijn voornemen voor een beursgang aan.

Overnames van bedrijven

Naast de mogelijke prijs per aandeel heeft SentinelOne ook aangegeven waarvoor het bedrijf het opgehaalde kapitaal wil gaan gebruiken. Het wil kapitaal verkrijgen voor verdere expansie van de XDR-activiteiten. De securityspecialist wil dit bewerkstelligen door andere bedrijven over te nemen. Dit overnamebeleid moet de ingezette organische groei van de securityspecialist verder verstevigen.

SentinelOne wil het kapitaal ook inzetten voor het uitbreiden van zijn internationale aanwezigheid en het verder aangaan van samenwerking met diverse channelpartners. Verder moet de beursgang SentinellOne op hetzelfde niveau brengen als grote concurrenten. Op die manier kan het dan in de toekomst op nog meer investeringskapitaal rekenen, aldus de securityspecialist.

Oplossingen van SentinelOne

SentinelOne specialiseert zich in beveiliging van endpoints. Niet alleen fysieke endpoints als smartphones of pc’s, maar ook IoT-endpoints en zelfs containergebaseerde workloads in cloudomgevingen. Hiervoor biedt het onder meer NGAV- en EDR-diensten, maar ook diensten die malware van besmette endpoints verwijderen. Daarnaast beschikt het over het Singularity-platform waarmee al deze diensten kunnen worden uitgerold en beheerd.

