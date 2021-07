Overheid krijgt toegang tot Have I Been Pwned-database

Het Nederlandse Nationaal Cyber Security Centrum heeft de handen in een geslagen met internetveiligheidswebsite Have I Been Pwned. Zo krijgt het cybersecurityteam van de overheid toegang tot alle databases van de internetveiligheidswebsite.

Troy Hunt, oprichter van de internetveiligheidswebsite Have I Been Pwned? (HIBP), maakt bekend dat het Nederlandse Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) met hem gaat samenwerken. “Vandaag verwelkom ik de Nederlandse overheid bij HIBP,” zegt Hunt, die ook regionale Microsoft-directeur en veiligheidsblogger is. “Het Nationaal Cyber Security Centrum heeft nu toegang om de blootstelling van overheidsdiensten aan alle datalekken te monitoren, die hun weg vinden naar HIBP. Ik ben erg blij om te zien dat Nederland zich aansluit bij zoveel andere landen die deze service gaan gebruiken.”

Het NCSC kan via de databases van HIBP op grote schaal achterhalen of er gegevens van ambtenaren of politici zijn gelekt, om de slachtoffers dan op tijd te waarschuwen. Het team zou niets hoeven te betalen voor toegang tot de databases. Bezoekers van HIBP kunnen een e-mailadres invoeren, waarna ze een lijst te zien krijgen van alle bekende datalekken die aan dat e-mailadres gekoppeld zijn, inclusief de achtergrond van het lek en welke specifieke soorten gegevens het bevatte.

