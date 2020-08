Have I Been Pwned geeft basiscode aan open source-community

Het was eigenlijk de bedoeling dat Have I Been Pwned werd verkocht. Nu dat niet is gelukt, heeft eigenaar Troy Hunt besloten zijn broncode weg te geven aan de open source-community.

Have I Been Pwned is een website waarop je op basis van e-mailadres kunt opzoeken of je gegevens ooit op straat zijn beland. Er wordt niet alleen aangegeven of dit het geval is, maar ook in welk lek. Uiteraard gaat het hier wel vooral om grote lekken, dus Have I Been Pwned weet zeker niet alles.

Have I Been Pwned

Toch is het een populaire site, omdat je er in ieder geval een idee van kunt krijgen hoe het met je online veiligheid staat. Er komen bij datalekken immers gevoelige gegevens openbaar beschikbaar. Denk aan financiële gegevens, namen, adressen, geboortedata en telefoonnummers bijvoorbeeld. Vaak kan een combinatie ervan zorgen dat hackers binnenkomen op plekken waar wel veel kwaad kan worden gedaan.

De website Have I Been Pwned is live sinds 2013 en security-expert Hunt heeft er veel tijd in gestoken, om te zorgen dat de zoekmachine up-to-date blijft. Hij ziet het echter ook als een site van de community en wil de code daarom aanbieden aan de open source-community. Hunt doet dit om een duurzame toekomst van zijn platform veilig te stellen. Want, zo schrijft hij: “Dit project mag niet alleen op mijn schouders rusten. Als ik verdwijn, dan sterft het.”

Troy Hunt

Het is een nobel besluit om zijn levenswerk met anderen te gaan delen. Er profiteren dagelijks nog steeds heel veel mensen van. Hunt is blij dat hij alle backlog, bugs en ideeën straks samen met andere mensen kan gaan behandelen. Daarvoor is het echter nog te vroeg. Voordat de code van de website openbaar kan worden gemaakt, moet er nog werk in worden gestoken om de code daarvoor geschikt te maken. Daar is Troy Hunt met open source-experts mee bezig.