Bitdefender voegt gegevensanalyse en correlatie toe aan beveiliging

Bitdefender breidt endpoint detection & response (EDR) uit met gegevensanalyse en correlatie van beveiligingsincidenten, om effectiever ransomware, advanced persistent threats en andere geavanceerde cyberdreigingen te bestrijden.

Bitdefender, leverancier van cybersecurity-oplossingen, lanceert eXtended EDR, of XEDR. Deze nieuwe generatie Endpoint Detection & Response-oplossing voegt gegevensanalyse en correlatie van beveiligingsgebeurtenissen toe op alle endpoints van Bitdefender Endpoint Detection & Response. GravityZone Ultra, Bitdefenders geïntegreerde platform voor endpointbeveiliging voor preventie, detectie, incidentrespons en risicoanalyse, wordt eveneens met deze XEDR-functionaliteit uitgebreid.

“De nieuwe mogelijkheden dragen bij aan effectievere detectie en stopzetting van ransomware, advanced persistent threats en andere geavanceerde cyberdreigingen, voordat ze de kans krijgen om bedrijfsprocessen te verstoren,” aldus het bedrijf. “Met geïntegreerde functionaliteit voor dreigingsdetectie en incidentrespons en ondersteuning voor uiteenlopende besturingssystemen – Windows, Linux, Mac – en hybride omgevingen – publieke en private clouds en omgevingen op locatie – biedt Bitdefender een uitgebreid, real-time overzicht van alle beveiligingsprocessen.”

Afwijkend gedrag detecteren

Geavanceerde aanvallen zijn speciaal ontwikkeld om detectie door security-oplossingen te vermijden, legt Bitdefender uit. Vaak bootsen ze normale processen na, of voeren ze in verschillende stadia kwaadaardige activiteiten uit via uiteenlopende kanalen, zoals endpoints, netwerken, toevoerketens en clouddiensten. Bitdefender XEDR dwarsboomt complexe aanvallen door telemetriegegevens voor alle endpoints te verzamelen, te analyseren en met elkaar in verband te brengen. Daarmee is het in staat om indicators of compromise, advanced persistent threats technieken, malware signatures, kwetsbaarheden en afwijkend gedrag te detecteren.

“Organisaties van elke omvang in elke sector worden op de korrel genomen door advanced persistent threats en uiterst vaardige groepen cybercriminelen,” zegt Steve Kelley, president en general manager van Bitdefender Business Solutions Group. “Elke applicatie, e-mail, ongepatchte kwetsbaarheid, partnerrelatie en dienst van een externe leverancier vertegenwoordigt een potentieel toegangskanaal voor een verwoestend beveiligingsincident.”

XEDR is per direct verkrijgbaar en wordt standaard geleverd bij Bitdefender EDR, GravityZone Ultra en de managed detection & response (MDR)-diensten van BitDefender.