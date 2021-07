Microsoft Teams biedt meer bescherming tegen phishing

Gebruikers van Microsoft Teams zijn voortaan te beschermen met Safe Links uit Microsoft Defender voor Office 365. Het biedt betere bescherming tegen phishingaanvallen.

Safe Links scant URL’s op het moment dat erop wordt geklikt, om ervoor te zorgen dat gebruikers worden beschermd met de nieuwste informatie van Microsoft Defender. Microsoft detecteert “elke maand bijna 2 miljoen verschillende op URL gebaseerde payloads die aanvallers creëren om phishingcampagnes met referenties te organiseren. Elke maand blokkeren onze systemen meer dan 100 miljoen phishingmails die deze kwaadaardige URL’s bevatten,” zegt het bedrijf.

Naarmate detectietechnologieën beter in staat zijn om kwaadaardige sites sneller te blokkeren, wordt het verzenden van kwaadaardige links naar gebruikers minder effectief. Daarom gebruiken aanvallers nieuw technieken om gebruikers door te sturen naar kwaadaardige sites.

Omgeleid in de val

“Een aanvaller stelt een phishingmail op die zich voordoet als Microsoft en vraagt ​​u in te loggen om wijzigingen in uw account te controleren. De meegeleverde link is van een omleidingsservice waarmee de eigenaar de bestemming op elk moment kan wijzigen,” legt het bedrijf uit. “De aanvaller verzendt de e-mail, terwijl de link is geconfigureerd om naar Microsoft.com te verwijzen, maar een paar minuten later verandert de aanvaller de link om te verwijzen naar een kwaadaardige site, die bedoeld is om uw aanmeldingsgegevens vast te leggen. Op het moment dat de e-mail door je organisatie wordt ontvangen, lijkt de link dus onschadelijk en wordt de e-mail netjes bezorgd.” Dat laatste blokkeert Safe Links: als de link kwaadaardig is, krijgt de gebruiker geen toegang tot de site. Alleen als de link onschadelijk is, mag de gebruiker doorgaan.

Safe Links is al beschikbaar in Microsoft 365 apps, zoals Word en PowerPoint, Office-apps op iOS en Android en Office online. Vanaf nu dus ook in Microsoft Teams, voor klanten die zowel Microsoft Teams als Microsoft Defender voor Office 365 gebruiken.