Biden: ‘Cyberaanvallen kunnen leiden tot fysieke oorlog’

President Biden van de Verenigde Staten waarschuwt dat een toekomstige grootschalige cyberaanval kan leiden tot een echte oorlog met een grootmacht.

De president van de Verenigde Staten, Joe Biden, verwacht dat een toekomstige oorlog het gevolg zal zijn van een grootschalige cyberaanval op de VS. “We hebben gezien hoe cyberdreigingen, waaronder ransomware-aanvallen, in toenemende mate schade en verstoring kunnen veroorzaken in de echte wereld,” stelt de president in een speech voor het Nationaal Centrum voor Terrorismebestrijding van de VS. “Ik denk dat het waarschijnlijker is dat áls we in een oorlog terechtkomen, een echte shooting war met een grootmacht, dat dit het gevolg zal zijn van een cyberinbreuk van groot belang.”

Eerder deze maand was er nog een grote ransomware-aanval van de beruchte Russische hackergroep REvil. De laatste weken praat Biden met de Russische president Putin en – toeval of niet – de groep is recent van de radar verdwenen. Daarvoor was er de Solarwinds-hack, waar Rusland de schuld van kreeg. Ook China en Noord Korea worden verantwoordelijk gehouden voor aanvallen en spionage.

Anders dan in de Koude Oorlog, wordt een groot deel van de Cyberoorlog uitgevochten via criminele netwerken. Ook dat dreigt te escaleren, cybercriminelen krijgen steeds meer grip op het bedrijfsleven, maar er is slechts “zicht op het topje van de ijsberg,” waarschuwde John Shier, senior veiligheidsadviseur van IT beveiliger Sophos recent nog. Zo wordt verwacht dat er binnen tien jaar alleen al aan ransomware zo’n 220 miljard euro per jaar verloren gaat.

Voor Nederland komt daar nog bij dat het land dreigt de autonomie over de eigen digitalisering te verliezen en de overheid zich zelfs afhankelijk maakt van particuliere veiligheidsinitiatieven in het buitenland, voor de eigen cybersecurity.