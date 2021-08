NortonLifeLock neemt Avast over voor 6,8 miljard euro

NortonLifeLock neemt definitief het Tsjechische Avast over voor 6,8 miljard euro (8 miljard dollar). Hierdoor ontstaat er een grote securityspeler die consumenten en kleine bedrijven ondersteunt.

Met de definitieve overname komt een eind aan de geruchten die zich al een tijdje voordeden. Het gecombineerde bedrijf neemt straks de beursnotering van NortonLifeLock over aan de New York Stock Exhange (NYSE) in plaats van de London Stock Exchange (LSE) waar Avast was genoteerd. Na de omzet verwachten beide bedrijven een gezamenlijke kwartaalomzet van ongeveer 768 miljoen euro (900 miljoen dollar).

Fusieplannen

De fusie moet het bedrijf wereldwijd meer dan 500 miljoen eindgebruikers opleveren. Verder zal het productportfolio van beide securityspecialisten worden geïntegreerd. Het portfolio dat daaruit ontstaat moet zich vervolgens niet alleen gaan richten op de basissecuritydiensten, maar ook meer op (zero) trust-oplossingen.

Andere segmenten en partnerships

Verder gaat het gezamenlijke bedrijf straks de geografische aanwezigheid verder uitbreiden en tevens ook zijn user base. Dit wil de securitygigant doen door oplossingen te gaan aanbieden voor kleinere bedrijven en ZZP’ers. Verder moet de combinatie van NortonLifeLock en Avast meer B2B- en B2C-samenwerkingen aangaan en meer OEM-klanten krijgen.