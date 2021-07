NortonLifeLock wil Avast overnemen

NortonLifeLock wil de bekende leverancier van securityoplossingen Avast overnemen. Dit schrijft zakenkrant The Wall Street Journal. Avast heeft de overnamegeruchten inmiddels bevestigd.

Volgens de zakenkrant wil NortonLifeLock Avast overnemen voor een onbekend bedrag. Gebaseerd op onder meer de marktwaarde van Avast, kan het overnamebedrag oplopen tot meer dan 7 miljard euro (8 miljard dollar).

Met de overname van Avast krijgt NortonLifeLock, het voormalige Symantec, een securitygigant in handen met een sterke basis in securityoplossingen voor vooral consumenten. Beide bedrijven zouden na de overname een grotere securityspeler worden voor deze laatste doelgroep. Avast levert zowel gratis als betaalde securitysoftware, zoals desktop security en bescherming voor servers en mobiele devices

Klantendata

Kern van het securityportfolio van Avast is een cloudgebaseerde engine op basis van machine learning. Deze engine wordt gevoed met een constante stroom aan data die afkomstig is van de gebruikers van de software. Op dit moment leveren ongeveer 435 miljoen eindgebruikers deze data aan. De verzamelde klantendata wordt vervolgens ingezet om de engine te trainen en te leren cyberaanvallen te blokkeren. Hierdoor worden maandelijks ongeveer 1,5 miljoen aanvallen afgeslagen.

Overnamegesprekken bevestigd

Avast heeft de overnamegesprekken inmiddels bevestigd. In een verklaring zegt de securityspecialist dat het overleg met NortonLifeLock zich inmiddels in een vergevorderd stadium bevindt. Wel wordt hierbij met nadruk aangegeven dat het nog niet zeker is of er een deal kan worden gesloten. NortonLifeLock wil alle aandelen van Avast overnemen en heeft tot 11 augustus de tijd voor een serieus bod.

