Fortinet en HashiCorp integreren FortiManager en Terraform

HashiCorps Terraform kan nu integreren met Fortinets FortiManager om complexere cloudomgevingen beter te beveiligen.

Fortinet, leverancier van geautomatiseerde cybersecurity, heeft FortiManager geschikt gemaakt om te integreren met HashiCorps Terraform. Deze dragen bij aan vereenvoudigde en geautomatiseerde Day 0- en Day 1-processen voor hybride- en multicloudomgevingen, die gebruikmaken van de Fortinet Security Fabric.

“De integratie maakt een einde aan beveiligingslekken door verkeerde configuraties en vereenvoudigt de uitrol en het wijzigingsbeheer van beveiligingsregels,” zegt Fortinet. “Organisaties kunnen zo met groter vertrouwen nieuwe applicaties implementeren en de complexiteit van hun IT-infrastructuur reduceren.”

Veiliger in meer overzichtelijk

“Ruim 90 procent van alle bedrijven maakt gebruik van hybride en multi-cloudomgevingen. Cloud- en netwerkteams kunnen overweldigd raken door het beheer van de IT-infrastructuur en de applicaties die verspreid over verschillende cloudomgevingen worden gebruikt,” legt Fortinet uit. “Daarnaast staan ze voor de opgave om applicaties en data in uiteenlopende clouds, datacenters en filialen met elkaar te verbinden. Dit gaat vaak ten koste van de beveiliging en operationele efficiëntie. Tegelijkertijd vertegenwoordigen verkeerde configuraties het grootste beveiligingsrisico voor cloudomgevingen. Deze fouten zijn in belangrijke mate te wijten aan het gebruik van handmatige processen.”

De integratie tussen Fortinet en Terraform biedt organisaties nu extra mogelijkheden om de beveiliging op efficiënte wijze te implementeren, beheren en automatiseren. “Dit is zelfs mogelijk binnen uiterst complexe multi-cloudomgevingen.” Zo kunnen DevOps-teams nu eenvoudig de Fortinet Security Fabric inzetten binnen hun door Terraform ondersteunde Infrastructure as Code.

Dankzij de uitgebreide integratie met de Terraform provider biedt de Fortinet Security Fabric organisaties bovendien de flexibiliteit om elk gewenst traject voor digitale innovatie in te slaan voor elke cloudomgeving. “De Adaptive Cloud Security-functionaliteit van Fortinet stelt organisaties in staat om de cloudbeveiliging van Fortinet naar wens te integreren met elke cloud. Deze functionaliteit biedt ondersteuning voor alle beveiligingstoepassingen voor cloudnetwerken, applicaties en cloudplatforms.”