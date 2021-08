Cloudflare stopt ‘grootse DDoS-aanval aller tijden’

Cloudflare heeft in de maand juli de grootste DDoS-aanval ooit weten te stoppen. Dit maakte de CDN-leverancier onlangs bekend. Concreet ging het om een DDoS-aanval die 17,2 miljoen verzoeken per seconde afvuurde. Drie keer zoveel als de tot dan toe ontdekte grootste DDoS-aanval.

Volgens het rapport van de CDN-specialist was de aanval gericht op een financiële klant van het bedrijf. De aanval van 17,2 miljoen verzoeken per seconde bedroeg op een gegeven moment 68 procent van het totale verzoekverkeer aan Cloudflare in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat was 25 miljoen verzoeken per seconde. De nu grootste DDoS-aanval is drie keer zo groot als de laatste ooit gerapporteerde grootste DDoS-aanval.

Concreet was de aanval afkomstig van een botnet van 20.000 bots in 125 landen. Veel verkeer was afkomstig uit Indonesië, India en Brazilië. Volgens de experts van Cloudflare betekent dit dat in deze landen veel computers zijn besmet.

Veel aanvallen laatste weken

Het specifieke botnet is al langer actief tegen Cloudflare. Eerder werd er al een DDoS-aanval afgewend die een maximum van 8 miljoen verzoeken per seconden. Nog een twee weken eerder lanceerde een Mirai-botnet een aanval die een piek van maximaal 1,2 Tbps bereikte.

Flinke terugkeer aantal Mirai-aanvallen

De specialisten van Cloudflare zien de laatste tijd een flinke terugkeer van het aantal Mirai-aanvallen. In de maand juli nam alleen het aantal L3.4 Mirai-aanvallen met 88 procent toe. Het aantal L7 Mirai-aanvallen steeg met 9 procent. Op basis van de gegevens die Cloudflare nu ziet, neemt het aantal L7 Mirai-botnetaanvallen en het aantal aanvallen van vergelijkbare botnets met maar liefst 185 procent toe. Het aantal l3/4-aanvallen groeit deze maand nog met 71 procent.