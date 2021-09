FortiGate integreert met Dragos Platforms

Fortinet kondigt integratie aan van FortiGate met Dragos Platforms industrial control systems.

Fortinet heeft zijn FortiGate firewall geïntegreerd met Dragos Platforms industrial control systems cybersecurity technologie. “De integratie van de next-generation firewall FortiGate met het Dragos Platform levert een geïntegreerde en robuuste security-oplossing op, die eigenaars van industriële omgevingen optimaal overzicht biedt op hun operationele technologie,” aldus het bedrijf. Dankzij de integratie wordt dit “gecombineerd met beheer van kwetsbaarheden en bedreigingsdetectie”.

Alle OT-specifieke bedreigingen die door het Dragos Platform worden gedetecteerd, kunnen direct door de FortiGate worden geblokkeerd. “De integratie maakt een einde aan de onderhoudslast en technical debt van organisaties en maakt het mogelijk om de beveiliging van het aanvalsoppervlak sterker te automatiseren,” legt Fortinet uit. Organisaties kunnen met deze twee systemen die automatisch met elkaar communiceren “tijd besparen, fouten als gevolg van handmatige gegevensinvoer minimaliseren, en profiteren van naadloze beveiliging.”

Speciale processing units

De lancering is een aanvulling op de bestaande integratie tussen het Dragos Platform en FortiSIEM. De uitbreiding voegt security-driven networking toe aan de netwerk- en security-oplossingen. Verder maakt de FortiGate gebruik van speciaal ontwikkelde security processing units, NP7 en CP9. Deze stellen de FortiGate in staat om HTTP-verkeer te ontsleutelen om ervoor te zorgen dat hackers die toegang hebben gekregen tot het netwerk geen verbinding kunnen maken met een extern command & control center of malware kunnen downloaden.

Eerder deze maand kondigde het bedrijf ook al integratie aan van diens FortiManager met Hashicorps Terraform.