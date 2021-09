Canonical verlengt ondersteuning voor Ubuntu 14 en 16

Support voor Ubuntu versie 14 en versie 16 is stilletjes verlengd. Kreeg je voorheen 8 jaar ondersteuning bij deze Linux-distro, nu is dat 10 jaar.

Canonical, de uitgever van Ubuntu, heeft bekendgemaakt dat de oude versies 14 en 16 ondersteund zullen blijven worden. In het geval van versie 14 gaat het dan om een verlenging tot 2024. Voor versie 16 loopt de ondersteuning door tot 2026. Ondanks dat Ubuntu nu in versie 21 zit, draaien nog veel machines prima op oudere versies. Dan is de wil op te upgraden bij gebruikers niet enorm groot. Kennelijk zijn het er zoveel dat de versies uit 2014 en 2016 nog ondersteund moeten blijven worden.

Gebruikers van 14.04 LTS hebben er twee jaar bijgekregen, tot april 2024 in plaats van volgend jaar. Versie 16.04 LTS viel in april dit jaar onder Extended Security Maintenance (ESM), dat nu is verlengd van 2024 naar april 2026. De wijziging is zonder fanfare gebeurd, op de site van Canonical.

Zakelijke gebruikers van 16 met ESM moeten wel een Advantage-abonnement hebben, voor privégebruikers en leden van de Ubuntu-community is het gratis.