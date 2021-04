Ubuntu 21.04 integreert nog beter met Microsoft Active Directory

De laatste 21.04-versie van de zakelijke Ubuntu Linux-distributie van Canonical biedt meer integratie met Active Directory van Microsoft. Ook zijn er in deze versie meer optimalisaties voor Microsoft QL Server.

Volgens zakelijke Linux-specialist Canonical is de integratie van zijn zakelijke Linux-distributie Ubuntu met Active Directory en de certificatie van SQL Server van Microsoft tegenwoordig een hoge prioriteit. Vooral omdat eindgebruikers steeds vaker bovenaan hun wensenlijstje staan. Het nu geïntroduceerde Ubuntu v21.04 moet hier daarom meer aan tegemoet komen.

Uitbreiding integratie Active Directory

Wat betreft Active Directory kunnen op Ubuntu draaiende machines nu vanaf de installatie deelnemen aan een Active Directory (AD)-domein voor een centraal uitgevoerde configuratie. AD-beheerders kunnen hierdoor nu Ubuntu workstations beheren. Dit moet, volgens Canonical, de compliance vergemakkelijken.

Concreet kunnen beheerders met Ubuntu 21.04 de systeeminstellingen vanaf de AD domain controller instellen. Met een Group Policy Client kunnen zij de specifieke beveiligingspolicies voor alle verbonden clients specificeren. Denk daarbij aan onder andere de policies voor de wachtwoorden, user access control en verschillende instellingen voor de desktopomgeving als loginscherm, de achtergrond en de belangrijkste applicaties.

Meer ondersteuning MS SQL Server

Met de nu verder uitgebreide ondersteuning voor MS SQL Server, biedt Ubuntu 21.04 eindgebruikers een geoptimaliseerd en kostenbesparend databaseplatform. De prestaties en schaalbaarheid voor workloads zijn terug geporteerd naar de vorige versie van de zakelijke Linux-distributie; Ubuntu 20.04.2 LTS.

Daarnaast zijn het databasemanagementsysteem (DMBS) en de command-line interface (CLI) nu via Azure beschikbaar voor Ubuntu geoptimaliseerde images. Hiermee krijgen klanten een databaseplatform met hoge beschikbaarheid en gedurende tien jaar onderhoud voor security, geeft Canonical aan. Ook ondersteunen beide partijen Ubuntu met MS SQL Server die via de Azure Marketplace in on-premisesomgevingen is uitgerold.

De gezamenlijke Ubuntu 21.04- en MS SQL-oplossing biedt klanten verbeterde functionaliteit als prestatieverbeteringen als Force Unit Access (FUA) op XFS file systems voor langer houdbare data. Persistent memory (PMEM) biedt onder andere data storage met hoge prestaties zonder extra configuratie. Het hele platform is nu hoogbeschikbaar, door Coronosync en Pacemaker, om de resillience te verzekeren.

Overige functionaliteit

Andere extra functionaliteit in de laatste 21.04-release is onder meer het standaard gebruik van Wayland Display Manager wat meer security moet brengen. Applicaties die gebouwd zijn met Electron of Flutter kiezen Wayland automatisch voor mooiere graphics en betere fractional scaling.

Flutter heeft in versie 21.04 nu ook vaste grond gekregen en is nu de standaard keuze voor toekomstige desktop- en mobiele applicaties geworden voor Canonical. Op deze manier kunnen straks makkelijke de hoge kwaliteit Flutter-applicaties naar Linux worden gebracht, aldus de zakelijke Linux-specialist. Een laatste functionaliteit binnen Ubuntu 21.04 is dat er nu ook een ‘dark desktop theme’ beschikbaar is.

Geen lang leven beschoren

Ubuntu versie 21.04 belooft dus veel nieuwe functionaliteit, maar experts verwachten dat deze release niet lang zal worden ondersteund. Zij verwachten daarom dat de in 2020 uitgebrachte LTS- versie 20.04.2 de belangrijkste distributie zal blijven. Totdat waarschijnlijk volgend jaar versie 22 zal worden gepresenteerd. Ubuntu 21.04 is per direct beschikbaar.

