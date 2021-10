McAfee en FireEye zijn nu compleet met elkaar gefuseerd

Met de definitieve verkoop van FireEye aan de Symphony Technology Group (STG) is de fusie met McAfee Enterprise definitief voltooid. McAfee Enterprise werd eerder dit jaar al door STG overgenomen.

In totaal heeft STG ruim 1,7 miljard euro (2 miljard dollar) voor de netwerk, endpoint-, e-mail- en cloudsecurity business van FireEye neergelegd, zo maakt het bedrijf bekend. De securitysoftware en -diensten van FireEye’s onderdeel Mandiant zijn niet in de deal inbegrepen. In maart van dit jaar nam STG McAfee Enterprise over voor een bedrag van ongeveer 3,5 miljard euro (4 miljard dollar).

Meer AI en automatisering

STG gaat de overgenomen portfolio’s met elkaar integreren voor het bieden van de beste securityoplossingen aan zakelijke klanten. Deze integratie moet een nieuw securityplatform opleveren dat vooral is gebaseerd op AI en automatisering.

In een interview met technieuwssite ZDNet geeft Bryan Palma, de CEO van het nieuwe gecombineerde bedrijf, aan dat AI, machine learning en automatisering voor security steeds belangrijker wordt. Vooral omdat dit tegenwoordig vaak de enige manier is waarmee nieuwe zeer complexe bedreigingen, zoals supply chain-aanvallen en ransomware, kunnen worden bestreden.

Voor de nabije toekomst gaat het gecombineerde securitybedrijf zich daarom meer toeleggen op XDR en statistische modellen om hackers doeltreffender te kunnen bestrijden. Het gecombineerde platform moet straks alle omgevingen van klanten beschermen, of dit nu endpoints zijn, infrastructuur, applicatie of cloudomgevingen. Verder moet het nieuwe platform ook integreren met oplossingen en diensten van partners.

Nieuwe naam

Het is nog niet bekend onder welke naam het nieuwe platform wordt gepresenteerd. STG kan het merk McAfee Enterprise nog tot eind 2021 gebruiken. Voor 2022 en verder moet er dus naar een nieuwe naam worden gezocht.