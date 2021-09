McAfee en IBM Security ontwikkelen securityoplossing voor TD SYNNEX

McAfee Enterprise en IBM Security hebben samen een securityoplossing ontwikkeld voor IT-distributeur TD SYNNEX. Met de oplossing kunnen klanten van de distributeur bescherming bieden voor het hybride werken.

Het is de eerste keer dat beide securityspecialisten samen een oplossing ontwikkelen voor een klant, in dit geval een grote IT-distributeur. De gezamenlijke oplossing moet klanten van TD SYNNEX – zelf een dochteronderneming van de grote IT-distributeur Tech Data – straks helpen bij het nog veiliger hybride kunnen laten werken van hun medewerkers, waar die zich ook bevinden.

Integratie MVISION met QRadar-producten

Voor de gezamenlijke oplossing brengt McAfee Enterprise, dat onlangs definitief is verkocht aan de Symphony Technology Group, zijn MVISION Device-to-Cloud Platform in. De QRadar securityproducten van IBM Security worden hierin geïntegreerd. Hieruit ontstaat een virtueel programma dat securityspecialisten in staat stelt om snel te reageren op bedreigingen.

Functionaliteit

De dienst biedt verbeterde security voor alle medewerkers via aan het netwerk gekoppelde beveiligingsarchitectuur. Hiermee krijgen securityspecialisten de beschikking over analytics, het kunnen geven van prioriteit aan bronnen, automatiseringsoplossingen en -toepassingen, threat detection en correlatie van events.

Meer concreet moet al deze functionaliteit de securityspecialisten van de TD SYNNEX-klanten meer inzicht, onderzoeksmogelijkheden, oplossingen en controle geven over het beveiligen van al hun medewerkers in hybride werkomgevingen. Daarnaast moet de tool ook alle werkzaamheden in de diverse SOC’s meer stroomlijnen.

De dienst is per direct beschikbaar.