FireEye verkoopt producten en naam, gaat door als Mandiant

FireEye houdt op te bestaan. Althans, in de huidige vorm. Het bedrijf verkoopt haar FireEye-productportfolio en haar naam aan een consurtium geleid door Symphony Technology Group. Het gaat verder met alleen de diensten uit het Mandiant-onderdeel. Met de verkoop is een bedrag van 1,2 miljard dollar gemoeid.

De overname betekent dus dat alle netwerk- email-, endpoint- en cloudsecurityproducten van FireEye verkocht worden. Het beheerplatform dat erbij hoort zit ook in de deal. Het huidige FireEye gaat door als Mandiant, de naam FireEye gaat dus door onder een nieuwe eigenaar. De reden die Kevin Mandia, de CEO van FireEye, geeft voor de verkoop, is dat dit het voor beide onderdelen mogelijk maakt om door te groeien. Kennelijk zaten de twee elkaar dus in de weg binnen FireEye.

Services boven producten

De verkoop is vanuit het huidige FireEye (het nieuwe Mandiant) een duidelijk signaal. Services zijn belangrijker voor het bedrijf dan producten. Het Mandiant-onderdeel is vooral bekend van haar consultancy-activiteiten. Nadat de FireEye-producten van de hand gedaan zijn, kan het bedrijf zich daar dus volledig op richten. Dit kan middels het bestaande Mandiant Advantage-platform. Mandiant Solutions is volgens het persbericht al een marktleider op het gebied van threat intelligence en meer in het algemeen cybersecurity expertise voor bedrijven. Die positie wil het dus nog verder uitbouwen.

Dit terwijl het FireEye-portfolio toch echt geen slechte positie heeft in de markt. Het XDR-platform onder deze naam mag bijvoorbeeld de helft van de Fortune 2000 tot haar klanten rekenen. Verder is het uiteraard ook bekend van de Multi-Vector Execution engine voor netwerkbeveiliging. Het geheel aan producten wordt verder aangestuurd door een centraal platform.

Overgenomen partij wordt dominant

Het nieuws van vandaag is op zich al opvallend omdat een bedrijf niet alleen een bedrijfsonderdeel verkoopt, maar ook haar bedrijfsnaam. Er is echter nog iets wat in het oog springt. De huidige CEO, Kevin Mandia, is bij FireEye terechtgekomen door een overname van zijn bedrijf, Mandiant, in 2014. Dat bedrijf was toen kleiner dan het in 2013 naar de beurs gegane FireEye. Nu duwt het de opkopende partij van toen feitelijk weg. Dat zien we niet zo heel vaak gebeuren.

De twee partijen zullen tot het einde van het jaar natuurlijk gewoon samen onder het FireEye-merk blijven vallen. De verwachting is dat de overname dan afgerond zal zijn. Tot die tijd hoeven klanten van beide onderdelen zich sowieso geen zorgen te maken, is het verhaal. Ook daarna zullen de banden tussen de twee partijen hecht blijven, geeft men in het persbericht aan. Er zullen overeenkomsten opgesteld worden om de voordelen voor klanten van beide partijen te maximaliseren. Denk hierbij aan overeenkomsten op het gebied van resellers en samenwerking in de markt, maar ook een overeenkomst om eventuele transities bij klanten goed af te wikkelen.

De Symphony Technology Group is overigens geen vreemde als het gaat om het overnemen van security-onderdelen van bedrijven. Eerder al kocht het de enterprise-security tak van McAfee. De FireEye-producten zullen een op zichzelf staand onderdeel worden binnen het portfolio van Symphony Technology Group.