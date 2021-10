BlackBerry lanceert Guard 2.0, scherpt MDR-dienstverlening aan

BlackBerry onthult tijdens zijn Security Summit 2021 de managed dection and response (MDR)-dienst Guard 2.0. Hiermee beoogt BlackBerry continue, holistische bescherming tegen digitale dreigingen.

Met het vandaag aangekondigde Guard 2.0 belooft BlackBerry een aanscherping en aanvulling van de bestaande dienst. Toevoegingen omtrent AI-gebaseerde mobile threat defense (MTD), netwerkanalyse en risicoanalyse van gebruikersgedrag staan centraal. De release wordt naar verwachting dit jaar nog beschikbaar gemaakt.

Oud en nieuw

Cylance AI, een van de eerste machine learning-modellen voor de herkenning en preventie van malware, staat aan de basis van het huidige Guard – en blijft aan de basis van Guard 2.0 staan. Ook de continue monitoring van gebruikmakende organisaties is onbewogen.

Toevoegingen zetten de toon voor Guard 2.0. De vernieuwde dienst wordt geleverd met een opgepoetst klanten-, en analystenportaal en multiregionale support. Inzichten van BlackBerry Protect, Gateway en Persona – drie apart verkrijgbare diensten voor endpoint security, netwerk security en policy-automatisering – worden benut voor de herkenning en preventie van dreigingen.

“De exponentiële toename van cyberaanvallen blijft uitdagend voor organisaties van elke grootte”, vertelt Billy Ho, Executive Vice President of Product Engineering bij BlackBerry.

“Bedrijven zonder de middelen om 24 uur per dag en 7 dagen per week threats te monitoren en opsporen worstelen in het bijzonder. Een flexibel, breed portfolio is noodzakelijk. Alleen zo zijn onze analysten goed voorbereid om klanten tegen dreigingen te verdedigen.”