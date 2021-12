BlackBerry voorziet Guard-oplossing van XDR-functionaliteit

BlackBerry heeft zijn MDR-dienst voor endpoints Guard geüpdatet. De Guard 2-versie biedt nu ook XDR-functionaliteit. De dienst is gebaseerd op technologie van partner Exabeam.

Met de update van zijn beheerde securitydienst Guard naar versie 2 breidt de securityspecialist de oplossing uit met XDR-functionaliteit. Hiermee wil BlackBerry zijn klanten meer bescherming gaan bieden voor de endpoints die contact maken met hun netwerken. De dienst beschermt systemen en infrastructuur en richt zich op het tegenhouden van aanvalspogingen. XDR of Extended Detection and Response is hiervoor onontbeerlijk.

Blackberry Guard 2 is een op abonnementen gebaseerde beheerde dienst. Deze dienst gebruik bestaande BlackBerry-oplossingen, zoals het Cylance AI-platform, voor een continue bescherming, detectie en response. De dienst beschikt nu over een nieuwe portal voor klanten en analisten en ondersteuning in meerdere regio’s.

Functionaliteit

BlackBerry Guard 2 biedt onder meer op AI gebaseerde endpointprotectie met behulp van machine learning voor het ontdekken van malware, fileless en door gebruikers veroorzaakte bedreigingen.

Andere functionaliteit betreft continuous threat intelligence overlay waarbij de laatste bedreigingsdata wordt gecombineerd met de data die uit de IT-omgeving komt, geautomatiseerde snelle response op aanvallen en bedreigingen en continue authenticatie via het Cylance AI-model en biometrische en gedragsanalyses.

Daarnaast levert de oplossing ook functionaliteit als het detecteren van mobiele bedreigingen. Vanzelfsprekend krijgen de klanten 24×7 monitoring-ondersteuning van specialisten van BlackBerry voor het voorkomen én oplossen van problemen.

Verder is de securityspecialist van plan binnenkort ook data uit andere BlackBerry-oplossingen te integreren. Denk daarbij aan data uit BlackBerry Protect Mobile, BlackBerry Gateway en BlackBerry Persona. Hiermee moeten klanten breder inzicht krijgen in hun ecosysteem aan endpoints.

Samenwerking met Exabeam

De nieuwe versie van Guard is ontwikkeld in samenwerking met BlackBerry-partner Exabeam. Deze securityspecialist levert onder meer een next-generation SIEM-oplossing. De oplossing voorziet beveiligingsteams van analytische inzichten om bedreigingen te ontdekken, te onderzoeken en op te lossen. De Guard 2-oplossing van BlackBerry integreert ook met andere diensten van Exabeam.