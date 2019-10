BlackBerry en Chronicle integreren beveiligingsoplossingen

De platformen van BlackBerry en Chronicle vullen elkaar goed aan, zo ontdekten de twee bedrijven. Daarom besloten ze om de oplossingen te integreren, zodat bedrijven dreigingen eerder kunnen detecteren en hierop kunnen reageren.

Chronicle is een dochterbedrijf van Alphabet en een zusterbedrijf van Google. Het Backstory-platform, dat in maart gelanceerd werd, is een cloud-dienst waar bedrijven hun beveiligingstelemetrie kunnen uploaden, opslaan en laten analyseren. Zo moeten mogelijke aanvallen ontdekt en onderzocht worden.

De BlackBerry Cylance-oplossingen komen voort uit de overname van Cylance die in februari werd afgerond. De producten van dat bedrijf, die nu dus onder BlackBerry vallen, bieden geautomatiseerde detectie-, preventie- en response-mogelijkheden op dreigingen. Zo moeten alle kwetsbare onderdelen binnen een bedrijf beschermd worden.

Volgens Chronicle en BlackBerry vullen hun oplossingen elkaar goed aan. Backstory kan grote hoeveelheden gegevens beheren, terwijl gebruikers met CylancePROTECT en CylanceOPTICS op basis van die data specifiek gedrag en trends kunnen herkennen.

Nieuwe mogelijkheden door integratie

Door de producten te integreren, worden nieuwe mogelijkheden beschikbaar. Predictive Advantage (PA) van CylancePROTECT maakt het voor Chronicle-gebruikers bijvoorbeeld mogelijk om geavanceerde dreigingen als ‘fileless’- en zero day-aanvallen te voorkomen. Die preventiemogelijkheden worden gekoppeld aan de beveiligings- en response-oplossingen voor endpoints van CylanceOPTICS.

De combinatie van de producten moet snellere detectie en identificatie van, en reactie op dreigingen mogelijk maken. De integratie zorgt er namelijk voor dat patronen van malafide gegevens en verdacht gedrag eerder worden herkend.

“Wij zijn ervan overtuigd dat de integratie van de beveiligings- en detectiemogelijkheden van BlackBerry Cylance met Chronicle’s Backstory organisaties de schaalbaarheid en snelheid biedt die nodig is om gegevens en medewerkers te beschermen tegen steeds geavanceerdere cyberdreigingen”, stelt Eric Cornelius, Chief Technology Officer bij BlackBerry Cylance.

Tijd besparen

De integratie moet bovendien tijd vrijmaken voor beveiligingsprofessionals om aan strategische doelen te werken. Zij hoeven namelijk niet langer waarschuwingen op te volgen of backups en prestaties van analysesystemen te beheren.

De integratie zorgt voor tijdsbesparing door alle informatie over dreigingen voor een vaste prijs samen te vatten en te categoriseren in het contextpanel van Backstory.