Kaspersky koopt Brain4Net voor uitbreiding SASE-aanbod

Kaspersky heeft de SD-WAN- en Network Functions Virtualization (NFV)-specialist Brain4Net overgenomen. Doel van deze overname is de uitbreiding van het SASE en XDR-aanbod van de securityspecialist.

De overname van Brain4Net moet Kaspersky helpen met het verstevigen van zijn positie op de SASE- en XDR-markt. Beide marktsegmenten groeien de laatste jaren flink en daar wil de securityspecialist natuurlijk van meeprofiteren.

Brain4Net is een leverancier van oplossingen en diensten voor SD-WAN en NFV. Met het productaanbod kunnen bedrijven deze functionaliteiten makkelijk integreren in hun bestaande netwerkinfrastructuur. Hiermee zijn netwerken beter op toekomstige (cloudgebaseerde) ontwikkelingen voorbereid, zoals de overstap naar gedistribueerde netwerkomgevingen. Bovendien zorgen deze technologieën ervoor dat deze netwerken voldoen aan de hoogste beveiliging.

SASE-diensten

In de eerste plaats wil Kaspersky met de technologie zijn SASE-securitydiensten uitbreiden. Dit moet leiden tot een unified SASE-platform waarin de beste Kaspersky- en Brani4Net-technologie met elkaar worden gecombineerd. Dit platform moet onder meer diensten als een cloud access security broker (CASB), een cloud secure web gateway (SWG), een cloud workload protection platform (CWPP), een cloud security posture management (CSPM)-oplossing en zero trust network access (ZTNA) omvatten.

Uitbreiding XDR-aanbod

Daarnaast effent dit SASE-platform de weg voor een uitbreiding van het XDR-aanbod van de securityspecialist. SASE biedt voor XDR-oplossingen en -toepassingen onder andere de mogelijkheid telemetrie van netwerkverkeer te verzamelen, een aanval aan de rand en in het netwerk te stoppen en orkestratie en beheer te vereenvoudigen dankzij een enkel controlepunt.

Meer concreet moet het uitgebreide XDR-portfolio bedrijven meer zichtbaarheid en geavanceerde functionaliteit bieden voor op AI gebaseerde detectie- en auto-responselogica voor alle endpoints en het netwerk. Daarnaast krijgt het XDR-platform ook een enkele console, waarmee bedrijven alle bekende entry points voor potentiële bedreigingen te controleren en betrouwbaar te beschermen. Denk hierbij aan netwerken, webverkeer, e-mail, werkstations, servers en virtuele machines.

Bijdrage aan security ecosysteem

Naast versteviging van de SASE- en de XDR-capaciteit, is de overname van Brain4Net, ook een stap in het ontwikkelingsproces van Kaspersky een enkel ecosysteem voor zakelijke security. De basis van dit ecosysteem zal worden gevormd door het Kaspersky Open Single Management Platform. Dit platform kan worden ingezet voor het waarborgen van de security voor alle bedrijfsomgevingen. Of dit nu de on-premisesomgeving, een hybrid omgeving of de public cloud is.

Kaspersky kondigt aan dat de overname van Brain4Net niet het enige bedrijf zal zijn dat het SASE-, XDR-aanbod en het securityecosysteem zal gaan versterken. Voor de nabije toekomst zitten volgen de securityspecialist nog meer overnames in de pijplijn.