Security baart zorgen onder HR-professionals, maar is geen prioriteit

Terwijl bijna de helft van Nederlandse HR-professionals zich zorgen maakt over de privacy en digitale veiligheid van hun organisatie, belandt de daadwerkelijke aanpak van het onderwerp onderaan de takenlijst.

Dat blijkt uit het jaarlijkse HR-trendonderzoek van adviesbureau Berenschot, softwareontwikkelaar AFAS Software en Performa. Privacy en digitale veiligheid is de op twee na grootste zorg van Nederlandse HR-professionals. Alleen zorgen over de psychische gevolgen van thuiswerk (60 procent) en economische omstandigheden (51 procent) komen regelmatiger voor. Tegelijkertijd wordt de aanpak van privacy en digitale veiligheid op de elfde plek van vijftien aandachtspunten geprioriteerd. HR-professionals ervaren scholing, arbeidsomstandigheden en het behoud van medewerkers als belangrijker.

Mismatch

De prioritering mag geen verrassing heten. De laatstgenoemde drie werkzaamheden worden van oudsher van HR-afdelingen gevraagd. Voor personeelsplanning en werving geldt niet anders. Volgens de initiatiefnemers van het onderzoek moet het anders. Ook HR-professionals zouden verantwoordelijk zijn voor de persoonsgegevens van werknemers.

“Veilig werken op afstand is niet alleen een kwestie van techniek, maar ook van verantwoord gedrag. Vandaar is het zeker voor HR-professionals een relevant thema”, stelt Hans van der Spek, manager kenniscentrum HCM bij Berenschot.

Van der Spek suggereert dat zowel het probleem als de oplossing bij de top van organisaties begint. “HR-processen worden gedigitaliseerd om hybride- en thuiswerk toe te staan. Een logische stap, want geen enkele organisatie kan de HR-processen stilleggen. Wel is het daarbij zaak dat iedereen zich bewust is van het gevaar, en alles doet om verantwoordelijke stappen te zetten.”

Tip: Maak cybersecurity niet het probleem van eindgebruikers