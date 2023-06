Oracle breidt de mogelijkheden van Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) uit. Binnen bestaande HR-processen heeft het bedrijf AI-functionaliteit toegevoegd voor betere productiviteit.

HCM is gebouwd op de welbekende Oracle Cloud Infrastructure (OCI), de motor achter de clouddiensten van de techreus. De oplossing bestaat al sinds 2011 en is met name populair in de Verenigde Staten. Daar gebruiken veel technische en maakbedrijven HCM, naast financiële instanties, zorginstellingen en dienstverleners voor bedrijven.

Nieuwe mogelijkheden

Wie de generatieve AI-oplossingen in het bedrijfsleven de laatste maanden heeft gevolgd, zal de aard van de nieuwe mogelijkheden binnen HCM kunnen voorspellen. De technologie is namelijk vooral geschikt voor het herformuleren en samenvatten van en voortborduren op een grote hoeveelheid bestaande data. Dat is ook hier te zien.

Een voorbeeld van de inhoud die HCM kan creëren (bron: Oracle)

Zo is er Assisted Authoring, dat werknemers in staat stelt om inhoud snel en eenvoudig te creëren. Een korte opsomming van vereisten levert via de AI-tool een volledige concepttekst op voor bijvoorbeeld een vacature of prestatie-target. Het is een veel voorkomende HR-taak die zo in ieder geval snel op poten gezet kan worden.

Een doelstelling voor een werknemer die AI heeft opgesomd (bron: Oracle)

Daarnaast zijn er Suggestions. Zo kan men binnen HCM suggesties opvragen voor enquêtevragen of levert het ontwikkelingstips op voor managers om in te spelen op de wensen van werknemers. Dit alles zou binnen de bestaande vocabulaire van een bedrijf passen, iets dat dus ver voorbij gaat aan simpele sjablonen.

Een venster waarin de evaluatie van een werknemer te zien is, compleet met opgesomde feedback van verschillende collega’s (bron: Oracle)

Ten slotte spreekt Oracle over Summarization, dat niet geheel verrassend hoofdpunten kan samenvatten vanuit een of meerdere databronnen. Het bedrijf biedt als voorbeeld een beknopte versie van een rapport over de prestaties van een werknemer gebaseerd op feedback van de arbeidskracht in kwestie, collega’s of managers.

Impact

Execute VP van Applications Development bij Oracle Cloud HCM Chris Leone karakteriseert het effect van generatieve AI als een “directe impact”. Volgens hem verlaagt de innovatie frictie binnen een organisatie door werkdruk te verlagen en tijd te besparen.

“We hebben al meer dan 100 hoogwaardige value-added scenario’s geïdentificeerd voor generatieve AI bij HR. Maar we zijn nog maar net begonnen! Met hulp van klanten, die ongeveer 80 procent van onze producten aansturen, zijn we continu nieuwe use cases aan het implementeren die organisaties in staat stellen om constante innovatie te omarmen en steeds HR-processen en -productiviteit verbeteren.”

