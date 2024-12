Zorgen over OT-security: we moeten industriële omgevingen beter beschermen

Uit recent onderzoek van Kaspersky blijkt dat het slecht gesteld is met de beveiliging van industriële omgevingen. Daar zijn op zich ook wel de nodige redenen voor aan te voeren. Toch wordt het nu toch echt tijd voor organisaties om hun OT-security beter op orde te krijgen. Wij praten hierover met Robert Sprenkels van Kaspersky en Patrick de Haan van Condor Carpets, een klant van Kaspersky.

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, YouTube of een andere dienst.

De aflevering van vandaag is best een bijzondere. Coen en Sander gaan in gesprek met Kaspersky en met een klant van het bedrijf. Dat laatste is vrij zeldzaam, omdat de meeste klanten liever niet praten over hun securitystrategie. Toch is dat wel erg belangrijk om te doen. Andere organisaties kunnen hier veel van leren en vervolgens ook stappen zetten om het beter in te richten.

Met name als het gaat om OT-security zitten we nog niet op het niveau waar we op moeten zitten. Het gaat dan vooral in eerste instantie om awareness. Dat wil zeggen, er heerst nog altijd vrij breed het idee dat het allemaal wel mee zal vallen met bedreigingen voor OT-omgevingen. Aan de ene kant omdat organisaties denken dat de investeringen in IT-security dit wel afdoende afdekken. Aan de andere kant ook omdat ze van mening zijn dat de OT-omgeving sowieso goed is gescheiden van de IT-omgevingen. Er zou dus geen noodzaak zijn om hier afzonderlijk naar te kijken.

Beide aannames zijn echter niet houdbaar als je wat dieper in de materie duikt. Dat horen we ook van Sprenkels en De Haan in deze aflevering van Techzine Talks. Uiteraard is er door de steeds verdergaande samensmelting van IT en OT zeker ook een IT-component in OT-security, maar dat betekent niet dat er niet ook afzonderlijk naar OT-security gekeken dient te worden. Denk bijvoorbeeld alleen maar aan de supply chain van een organisatie die actief is in de sectoren waar we het vandaag over hebben. Die is radicaal anders dan die van organisaties die daarbuiten opereren.

Luister nu naar deze nieuwe aflevering van Techzine Talks en leer vooral van de lessen uit de praktijk die Patrick de Haan van Condor Carpets met ons en daarmee ook met jullie deelt.

Lees ook: Vrijwel elk industrieel bedrijf getroffen door cyberaanval: hoe nu verder?

Techzine Talks video (beta)

Techzine Talks nu ook beschikbaar als vodcast. Het is nog een bèta, we willen de komende tijd elke week een stapje voorwaarts zetten qua videoproductie. Voor degenen die niet kunnen wachten kunnen op YouTube kijken, voor alle andere is er de audio speler.

Eerdere afleveringen van Techzine Talks:

Techzine Talks seizoen 4

Inmiddels is het alweer het vierde seizoen van Techzine Talks! Coen en Sander maken sinds medio 2021 de Enterprise IT-podcast van Nederland en België. De afgelopen twee jaar verscheen er elke week een nieuwe aflevering van Techzine Talks. In 2024 gaan we hiermee door en informeren we luisteraars over de laatste IT-ontwikkelingen, de belangrijkste informatie rondom techevents maar duiden we ook nieuwe IT-trends. Je kan elke week een nieuwe podcast verwachten, het doel is elke maandagmiddag rond de lunch, soms iets later. Met feestdagen soms een dagje later.

Steun ons!

We hopen uiteraard dat je ons als luisteraar steunt! Dat doe je door je te abonneren, afleveringen te delen en ons te beoordelen via Apple iTunes of Spotify. Vijf sterren ontvangen we graag! Ook staan we open voor feedback en je mag ons altijd ideeën sturen voor onderwerpen.

Meedoen?

Ben je een expert in een bepaald IT-vakgebied en wil je graag je kennis delen met onze luisteraars? Of heeft je organisatie de nieuwste en meest innovatieve IT-oplossing in huis? Neem contact op, dan bespreken we graag wat de mogelijkheden zijn.