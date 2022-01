Google Cloud breidt met overname Siemplify SOAR-functionaliteit uit

Google neemt de startup Siemplify over en breidt daarmee de mogelijkheden voor het voorkomen van datalekken uit. De technologie van de startup wordt geïntegreerd in Chronicle, het securityonderdeel van Google Cloud.

Met de overname van Siemplifiy, dat ook bekend staat onder de naam CyArx Technologies, krijgt de techgigant een startup in handen met een Security, Orchestration, Automation and Response (SOAR)-platform. Financiële details van de overname zijn niet bekend gemaakt, maar volgens bronnen van TechCrunch wordt rond de 442 miljoen euro (500 miljoen dollar) betaald. De startup heeft kantoren in New York, Israël en Londen.

Functionaliteit Siemplify-platform

De aankoop van Siemplify levert Google technologie op waarmee bedrijven hackpogingen kunnen onderzoeken en blokkeren. Het platform maakt het mogelijk bedreigingen in de gaten te houden, te onderzoeken en te bestrijden met behulp van een enkele interface.

Securityspecialisten kunnen met het platform workflows of playbooks aanmaken die de handmatige onderdelen van hun werkzaamheden automatiseren. Denk daarbij aan het automatisch openen van verdachte bestanden in een sandbox voor het checken op mogelijke malware.

Het platform kijkt ook baar mogelijkheden voor het efficiënter maken van de bestrijding. Het platform van Siemplify genereert daarvoor verbeteringsopties en geeft deze aan op het dashboard. Ook kan het platform worden gebruikt voor het vinden van handmatige securitytaken die met workflows kunnen worden geautomatiseerd.

Integratie in Chronicle-portfolio

Google wil de platformtechnologie van Siemplify integreren in zijn eigen securitybedrijfsonderdeel Chronicle. De technologie moet hierbij de functionaliteit van het Chronicle-platform voor het voorkomen van inbreuken gaan verstevigen. Daarnaast moet het ook de andere tools binnen dit SIEM-portfolio gaan uitbreiden, zoals de VirusTotal-dienst en de threat intelligence voor het verbeteren van netwerkbescherming.

Overige overnamevoordelen

Een ander voordeel van de overname van Siemplify is dat Google hiermee een groot aantal automatiseringsmogelijkheden in handen krijgt. Deze technologie kan de techgigant in een later stadium ook inzetten voor het verder door ontwikkelen van het gebruik van playbooks voor automatiseringsdoeleinden en het verbeteren van zijn eigen public cloudomgeving.

Verder helpt de overname de techgigant ook met het uitbreiden van zijn marktaandeel binnen de snelgroeiende markt van automatiseringsoplossingen voor securitydoeleinden.