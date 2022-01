Hackgroep REvil opgepakt door Russische inlichtingendienst

REvil is opgepakt. De Russische overheid lanceerde een klopjacht naar leden van de hackgroep. De FSB, een Russische inlichtingendienst, maakt bekend dat de leden zijn gearresteerd.

De FSB doorzocht tientallen huizen en hield 14 personen aan. De inlichtingendienst nam 426 miljoen roebels, 600.000 dollar, 500.000 euro en 20 voertuigen in beslag. “De georganiseerde misdaadgroep bestaat niet meer. De IT-infrastructuur van de organisatie is geneutraliseerd”, aldus de FSB.

REN TV, een televisiekanaal in Rusland, zond de arrestatiebeelden uit. De beelden tonen hoe agenten de leden van de hackgroep op de grond werpen en stapels briefgeld in beslag nemen. De arrestanten zijn reeds beschuldigd. Gevangenisstraffen kunnen tot zeven jaar oplopen.

Mogelijke samenwerking

De Amerikaanse overheid maakt al langer jacht op REvil. Sinds november 2021 worden gouden tips over de locaties van REvil-leden beloond met bedragen tot 10 miljoen dollar.

De FSB zegt de arrestaties op verzoek van de VS uitgevoerd te hebben. Interfax (Russische pers) vernam van een betrokken bron dat REvil-leden met een Russische nationaliteit niet aan de VS overgedragen zullen worden. Reuters vroeg de Amerikaanse ambassade in Moskou om een verklaring. De ambassade zei niet direct op het nieuws te kunnen reageren.

Kaseya

In de afgelopen twee jaar maakte REvil meerdere slachtoffers met de ontwikkeling en verspreiding van ransomware. REvil is verantwoordelijk voor de beruchte aanval op Kaseya, een ontwikkelaar van managementsoftware voor MSP’s.

Organisaties werden wereldwijd geraakt. Supermarkt Coop sloot 800 winkels om de schade van een aanval op kassasystemen te beperken. Meerdere Nederlandse MSP’s lagen onder vuur.

De aanval zette wereldwijde inlichtingendiensten en securityorganisaties op scherp. Na het incident verdween REvil van de radar. In oktober 2021 werden de servers van de groep gehackt door een aanval van meerdere overheden.

Enkele verdachten zijn in de afgelopen maanden gearresteerd. Twee van de leden – Yaroslav Vasinskyi en Yevgeniy Polyanin – werden overgedragen aan de VS. Zij zijn in november 2021 veroordeeld tot gevangenisstraffen meer dan 100 jaar. In Rusland kijken de nieuwe arrestanten naar maximaal zeven jaar.