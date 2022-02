‘Twee derde IT-managers ziet gebrek aan securitykennis in bedrijf’

Bijna twee derde van IT-architecten en -managers is van mening dat hun organisatie over te weinig securitykennis beschikt. Dat blijkt uit een survey van Telindus, Cisco en Conscia.

Het vertrouwen van kleine bedrijven (tot 100 medewerkers) is nog lager. In deze groep ervaart bijna driekwart van IT-architecten en -managers een gebrek aan securitykennis in de organisatie.

Volgens Telindus komt het securitybeleid van organisaties onder druk te staan. Kleine en grote organisaties hebben verschillende redenen. Grote organisaties (vanaf 100 medewerkers) zien de complexiteit van securityoplossingen als belemmerend. Kleine organisaties wijzen naar een beperkt securitybudget.

Een gebrek aan data-inzichten keert overal terug. Bijna de helft van alle IT-architecten en -managers vindt dat de infrastructuur van hun organisatie onvoldoende data-inzicht biedt. De hoofdreden is een gebrek aan gekwalificeerd personeel. Telindus stelt dat organisaties door het gemis langer nodig hebben om kwetsbaarheden te vinden en op aanvallen te reageren.

Kansen

IT-architecten en -managers in kleinere bedrijven geven aan dat hun organisatie in het komende jaar focust op het verhogen van securitybudgetten. Grote bedrijven richten zich op concrete prioriteiten, waaronder het opkrikken van bewustzijn onder werknemers en introduceren van maatregelen tegen ransomware.