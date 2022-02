‘Een op drie bedrijven heeft geen protocol voor cyberaanvallen’

Bijna een derde van Nederlandse IT-professionals zegt dat hun organisatie geen protocollen heeft voor een cyberaanval of datalek.

Een nieuwe survey van NTT DATA onthult zorgwekkende cijfers. Een kwart van de professionals zegt dat het securitybudget van hun organisatie tekortschiet. Nog een kwart maakt geen enkel gebruik van single sign-on of tweestapsverificatie.

Een op de vijf professionals is teleurgesteld in de cyberveiligheid van medewerkers. In België lag het percentage op bijna 40 procent. Ook ideeën over de securitygevolgen van thuiswerken verschillen per land. Terwijl slechts 15 procent van de Nederlandse professionals thuiswerken als gevaar beschouwt, ervaart de helft van de Belgische professionals thuiswerk als serieus probleem.

Je wordt geraakt — de vraag is wanneer

Onlangs spraken we Global Head of Security Ian Pratt van HP en CISO Deneen DeFiore van United Airlines. Zij treffen securitymaatregelen vanuit de gedachte dat hun systemen en organisaties ongetwijfeld geraakt zullen worden. Protocollen zijn een belangrijk onderdeel. Het gebrek in Nederlandse organisaties is zorgwekkend.