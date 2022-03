Sommige bestanden blijven achter na een reset van Windows 10 en 11

De resetfunctie van Windows werkt niet naar behoren. Microsoft heeft bevestigd dat sommige OneDrive-bestanden niet worden verwijderd tijdens het resetten van een PC met Windows 10 en 11.

De resetfunctie van Windows verwijdert alle bestanden en het besturingssysteem van een desktop of laptop. Dat maakt het mogelijk om een apparaat tijdens de lifecycle door meerdere personen te laten gebruiken, zonder vertrouwelijke gegevens achter te laten wanneer de eigenaar verandert.

Microsoft bevestigde vandaag dat de resetfunctie van Windows 10 en 11 niet altijd naar behoren werkt. De bug is aanwezig in de liveversie van Windows 11 en de drie meest recente versies van Windows 10. Gebruik je OneDrive om lokale data met de cloud te synchroniseren, dan kunnen er lokale gegevens achterblijven na het resetten van een PC.

Het probleem geldt voor resets via lokale Windows-omgevingen én Mobile Device Management-oplossingen. Het maakt niet of je de PC op een lokaal niveau of vanuit een beheertool schoonveegt: sommige bestanden blijven achter.

Ernst

De bug is ernstig voor organisaties die OneDrive en de resetfunctie gebruiken om bestaande apparaten aan nieuwe medewerkers te geven. De vroegste Windows-versie met het probleem werd op 20 oktober 2020 gepubliceerd (10 20H2). Vanaf dat moment zijn lokale OneDrive-bestanden niet altijd volledig verwijderd. Het is mogelijk dat er tienduizenden Windows devices met achtergebleven gegevens in omloop zijn.

Patch en omweg

Microsoft werkt op dit moment aan een patch. De releasedatum is onbekend. Tot die tijd kan je de bug omzeilen door OneDrive uit te schakelen voordat je een reset uitvoert. Heb je OneDrive in het verleden aangehad tijdens een reset, dan adviseert Microsoft om de Windows.old-folder van het geresette device te verwijderen. De Windows.old-folder is te vinden via Windows-functie ‘Storage sense’, zoals hieronder afgebeeld.