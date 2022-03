CyberRes voegt informatiefeeds toe aan Galaxy-platform

CyberRes introduceert de geoptimaliseerde informatiefeed Galaxy Threat Acceleration Program (GTAP) voor zijn Galaxy-securityplatform. De dienst wordt geleverd in een basic-versie en in en premium GTAP+-versie.

De nieuwe dienst is speciaal ontwikkeld voor integratie in de bestaande ArcSight Enterprise Security Manager-oplossing, in het bijzonder versie 7.6 van ArcSight. De combinatie vormt het belangrijkste threat intelligence-onderdeel binnen het overkoepelende CyberRes Galaxy securityplatform.

GTAP+

GTAP+ voorziet eindgebruikers van ArcSight Enterprise Security Manager van de allerlaatste informatie over bedreigingen. De informatie hebben klanten nodig voor een betere proactieve verdediging tegen cyberaanvallen. Met dienst kunnen klanten een beter inzicht in dreigingen krijgen, volgens de securityspecialist.

Technologie

De dienst levert hiervoor een geavanceerde implementatie van MITRA ATT&CK-technieken. De feed wordt iedere 30 minuten geüpdatet en gevoed door een aantal betrouwbare cybersecurity-bronnen. Een speciale plug-and-play SmartConnector geeft de eindgebruikers geeft tot de speciaal voor ArcSight gebouwde GTAP+-dienst. Ook kunnen klanten van ArcSight de basicversie GTAP installeren.

